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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 40'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.20
4.00
3.32
Все Коэффициенты
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
30
Ааронсон
Пакстен
6
Газдаг
Даниэль
31
Флэк
Леон
9
Карранса
Хулиан
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
27
Dylan
Borrero
7
Боу
Густаво
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
20 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

37 матчей

51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 8 (2) 0.38
Карранса Хулиан 7 (1) 0.33
Бедойя Алехандро 5 0.24
Уре Микаэль 5 0.24
Бёрк Кори 4 0.19
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.35
Боу Густаво 6 (1) 0.3
Хиль Карлес 4 (3) 0.2
Ллетгет Себастьян 2 0.1
Бай Брэндон 2 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Dylan Borrero 2 0.1
Джонс Дехуан 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Макнамара Томас 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Ренникс Джастин 1 0.05
Ривера Дамьен 1 0.05

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бедойя Алехандро 5 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Макнамара Томас 5 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
18%
2
13%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Пропущено

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
17%
3
15%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
6
60%
76-90

Забито

30
33
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
6
20%
4
12%
1-15
6
20%
6
18%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
7
23%
4
12%
46-60
4
13%
8
24%
61-75
2
7%
6
18%
76-90

Пропущено

15
30
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
1
7%
3
10%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
4
27%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 21 9 10 2 31 - 14 37
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 0:0 20 9 3 8 33 - 35 30
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 20 6 8 6 31 - 32 26
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 0:0 21 5 6 10 20 - 27 21
13. Торонто 0:0 21 5 5 11 26 - 38 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 19 5 4 10 25 - 39 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 0:0 21 8 5 8 27 - 25 29
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Сиэтл Саундерс 0:0 20 8 3 9 26 - 23 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 11 5 6 0 18 - 5 21
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
8. Чикаго Файр 0:0 11 4 4 3 11 - 8 16
9. Торонто 0:0 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 0:0 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 4 3 14 - 10 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 0:0 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 2 4 4 16 - 20 10
9. Ди Си Юнайтед 0:0 9 2 2 5 10 - 22 8
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 0:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:0 10 0 4 6 10 - 19 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
6. Сиэтл Саундерс 0:0 10 3 2 5 9 - 11 11
7. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.20
4.00
3.32
Все Коэффициенты
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