Стадион: Subaru Park
2:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолБоу Густаво
1:1
75' ГолУре Микаэль
2:1
79' ПенальтиГаздаг Даниэль
90' Желтая карточкаБедойя Алехандро
90'+7
Ход матча
61'
0:1
64'
75'
1:1
79'
2:1
90'
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Бай
Брэндон
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
20 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
37 матчей
51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|9 (3)
|0.43
|Карранса Хулиан
|7 (1)
|0.33
|Уре Микаэль
|6
|0.29
|Бедойя Алехандро
|5
|0.24
|Бёрк Кори
|4
|0.19
|Сантос Сержио II
|1
|0.05
|Вагнер Кай
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.35
|Боу Густаво
|7 (1)
|0.35
|Хиль Карлес
|4 (3)
|0.2
|Бай Брэндон
|2
|0.1
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.1
|Dylan Borrero
|2
|0.1
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Ренникс Джастин
|1
|0.05
|Ривера Дамьен
|1
|0.05
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Карранса Хулиан
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Макнамара Томас
|5
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
2
12%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
4
24%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
1
8%
2
12%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
6
60%
76-90
Забито
32
34
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
6
19%
4
12%
1-15
6
19%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
5
16%
9
26%
61-75
3
9%
6
18%
76-90
Пропущено
16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 16
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
4
25%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Шарлотт
|2:0
|21
|9
|2
|10
|25 - 24
|29
|7.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|12.
|Интер Майами
|0:2
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|21
|12
|4
|5
|41 - 24
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Даллас
|1:0
|21
|8
|7
|6
|31 - 24
|31
|5.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|20
|8
|3
|9
|28 - 26
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|20
|6
|6
|8
|23 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|5.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Интер Майами
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Остин
|0:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Шарлотт
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию