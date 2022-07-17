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США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
2:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
61' Гол
Боу Густаво
1:1
75' Гол
Уре Микаэль
2:1
79' Пенальти
Газдаг Даниэль
90' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
90'+7
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
30
Ааронсон
Пакстен
6
Газдаг
Даниэль
31
Флэк
Леон
9
Карранса
Хулиан
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
23
Белл
Джон
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
27
Dylan
Borrero
7
Боу
Густаво
Филадельфия Юнион
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
20 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

37 матчей

51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 9 (3) 0.43
Карранса Хулиан 7 (1) 0.33
Уре Микаэль 6 0.29
Бедойя Алехандро 5 0.24
Бёрк Кори 4 0.19
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.35
Боу Густаво 7 (1) 0.35
Хиль Карлес 4 (3) 0.2
Бай Брэндон 2 0.1
Ллетгет Себастьян 2 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Dylan Borrero 2 0.1
Джонс Дехуан 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Макнамара Томас 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Ренникс Джастин 1 0.05
Ривера Дамьен 1 0.05

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Макнамара Томас 5 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
2
12%
1-15
5
26%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
1
8%
2
12%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
6
60%
76-90

Забито

32
34
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
6
19%
4
12%
1-15
6
19%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
5
16%
9
26%
61-75
3
9%
6
18%
76-90

Пропущено

16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 16
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
4
25%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Шарлотт 2:0 21 9 2 10 25 - 24 29
7. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
12. Интер Майами 0:2 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 21 12 4 5 41 - 24 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Даллас 1:0 21 8 7 6 31 - 24 31
5. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
6. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 20 8 3 9 28 - 26 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 1:0 20 6 6 8 23 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 2:0 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
5. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
6. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Интер Майами 0:2 11 5 2 4 15 - 16 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 16 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Даллас 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Остин 0:1 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Шарлотт 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:2 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 1 4 19 - 16 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 1:0 9 0 3 6 7 - 19 3
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    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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