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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 5'
Сиэтл Саундерс
0'
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.60
3.65
3.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
30
Хименес
Гастон
31
Federico
Navarro
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
30
Кливленд
Стефан
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
75
Лейва
Дэнни
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
13
Моррис
Джордан
Чикаго Файр
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Сиэтл Саундерс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
1:0
ОК
6:0
М
2:3
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Duran 3 0.14
Шакири Джердан 3 (2) 0.14
Пржибылко Каспер 3 0.14
Мюллер Крис 2 0.1
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Кцихос Рафаэль 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.25
Руидиас Рауль 5 (1) 0.25
Ролдан Кристиан 3 0.15
Лодейро Николас 3 (2) 0.15
Брюин Уилл 2 0.1
Монтеро Фреди 2 (1) 0.1
Рольдан Александер 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Joao Paulo I 1 0.05
Арреага Хавьер 1 0.05
Dylan Teves 1 0.05
Leo Chu 0 0
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 4 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
11%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
10%
4
16%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
29%
4
16%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 21 9 10 2 31 - 14 37
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 0:0 20 9 3 8 33 - 35 30
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 20 6 8 6 31 - 32 26
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 0:0 21 5 6 10 20 - 27 21
13. Торонто 0:0 21 5 5 11 26 - 38 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 19 5 4 10 25 - 39 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 0:0 21 8 5 8 27 - 25 29
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Сиэтл Саундерс 0:0 20 8 3 9 26 - 23 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 11 5 6 0 18 - 5 21
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
8. Чикаго Файр 0:0 11 4 4 3 11 - 8 16
9. Торонто 0:0 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 0:0 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 4 3 14 - 10 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 0:0 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 2 4 4 16 - 20 10
9. Ди Си Юнайтед 0:0 9 2 2 5 10 - 22 8
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 0:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:0 10 0 4 6 10 - 19 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
6. Сиэтл Саундерс 0:0 10 3 2 5 9 - 11 11
7. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.60
3.65
3.65
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