Стадион: Солджер Филд
0:0
Первый тайм: 5'
0'
23
Теран
Карлос
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
75
Лейва
Дэнни
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Чикаго Файр
Сиэтл Саундерс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhon Duran
|3
|0.14
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.14
|Пржибылко Каспер
|3
|0.14
|Мюллер Крис
|2
|0.1
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.05
|Герберс Фабиан
|1
|0.05
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|Иванов Станислав III
|1
|0.05
|Омсберг Уайетт
|1
|0.05
|Federico Navarro
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|5
|0.25
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.25
|Ролдан Кристиан
|3
|0.15
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.15
|Брюин Уилл
|2
|0.1
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.1
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Joao Paulo I
|1
|0.05
|Арреага Хавьер
|1
|0.05
|Dylan Teves
|1
|0.05
|Leo Chu
|0
|0
|Медранда Джимми
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Мюллер Крис
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|4
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
11%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
10%
4
16%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
29%
4
16%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|21
|9
|10
|2
|31 - 14
|37
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|20
|9
|3
|8
|33 - 35
|30
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|20
|6
|8
|6
|31 - 32
|26
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|12.
|Чикаго Файр
|0:0
|21
|5
|6
|10
|20 - 27
|21
|13.
|Торонто
|0:0
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|21
|8
|5
|8
|27 - 25
|29
|6.
|Даллас
|20
|7
|7
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|20
|8
|3
|9
|26 - 23
|27
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|13.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|11
|5
|6
|0
|18 - 5
|21
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|9.
|Торонто
|0:0
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|10
|2
|4
|4
|16 - 20
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|0:0
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию