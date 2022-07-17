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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 5'
Ди Си Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.67
4.65
5.65
Все Коэффициенты
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Ромо
Рафаэль
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
97
Sami
Guediri
8
Дуркин
Кристофер
12
Drew
Skundrich
25
Jackson
Hopkins
17
Смит
Кимарни
13
Sofiane
Djeffal
7
Эстрада
Майкл
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 7 (2) 0.35
Лод Робин 6 0.3
Амарилья Луис 5 0.25
Фрагапане Франко 2 0.1
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Лоуренс Кемар 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 10 0.56
Камара Ола 7 (1) 0.39
Эстрада Майкл 4 (1) 0.22
Nigel Robertha 1 0.06
Каноуз Расселл 1 0.06
Флорес Эдисон 1 0.06
Смит Кимарни 1 0.06
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Drew Skundrich 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Emanuel Reynoso2 6 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Одои-Атсем Крис 2 0
Drew Skundrich 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Jackson Hopkins 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
7%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
7
47%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

15
17
1 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
8
47%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
7
26%
8
31%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Пропущено

25
38
6 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
1
4%
4
11%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
16%
9
24%
31-45
5
20%
6
16%
46-60
5
20%
5
13%
61-75
9
36%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:0 21 9 10 2 31 - 14 37
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 0:0 20 9 3 8 33 - 35 30
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 20 6 8 6 31 - 32 26
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 0:0 21 5 6 10 20 - 27 21
13. Торонто 0:0 21 5 5 11 26 - 38 20
14. Ди Си Юнайтед 0:0 19 5 4 10 25 - 39 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 0:0 21 8 5 8 27 - 25 29
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Сиэтл Саундерс 0:0 20 8 3 9 26 - 23 27
8. Лос-Анджелес Гэлакси 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 0:0 11 5 6 0 18 - 5 21
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 5 1 4 17 - 14 16
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
8. Чикаго Файр 0:0 11 4 4 3 11 - 8 16
9. Торонто 0:0 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 0:0 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 4 3 14 - 10 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 0:0 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 0:0 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 2 4 4 16 - 20 10
9. Ди Си Юнайтед 0:0 9 2 2 5 10 - 22 8
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 0:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:0 10 0 4 6 10 - 19 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 0:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
6. Сиэтл Саундерс 0:0 10 3 2 5 9 - 11 11
7. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.67
4.65
5.65
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