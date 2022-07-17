Стадион: Allianz Field
2:0
Конец матча
Ход матча
13'
50'
80'
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
14
Найяр
Энди
17
Смит
Кимарни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
97 Sami GuediriЗащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Abdoul Zanne
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|9 (2)
|0.43
|Лод Робин
|6
|0.29
|Амарилья Луис
|5
|0.24
|Фрагапане Франко
|2
|0.1
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.05
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|Дибасси Бакай
|1
|0.05
|Данлади Абу
|1
|0.05
|Kervin Arriaga
|1
|0.05
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|10
|0.53
|Камара Ола
|7 (1)
|0.37
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.21
|Nigel Robertha
|1
|0.05
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|Смит Кимарни
|1
|0.05
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Emanuel Reynoso2
|6
|0
|Лод Робин
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Одои-Атсем Крис
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Sofiane Djeffal
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
2
9%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
3
30%
2
9%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
7
47%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
15
17
1 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
8
47%
76-90
Забито
29
26
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
10%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
7
24%
8
31%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
8
28%
6
23%
76-90
Пропущено
25
40
6 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
1
4%
5
13%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
5
13%
61-75
9
36%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Шарлотт
|2:0
|21
|9
|2
|10
|25 - 24
|29
|7.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|12.
|Интер Майами
|0:2
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|21
|12
|4
|5
|41 - 24
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Даллас
|1:0
|21
|8
|7
|6
|31 - 24
|31
|5.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|20
|8
|3
|9
|28 - 26
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|20
|6
|6
|8
|23 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|5.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Интер Майами
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Остин
|0:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Шарлотт
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию