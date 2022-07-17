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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
2:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
13' Гол
Emanuel Reynoso2
2:0
50' Гол
Emanuel Reynoso2
80' Желтая карточка
Sami Guediri
90'+4
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Ромо
Рафаэль
8
Дуркин
Кристофер
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
97
Sami
Guediri
14
Найяр
Энди
13
Sofiane
Djeffal
12
Drew
Skundrich
17
Смит
Кимарни
7
Эстрада
Майкл
25
Jackson
Hopkins
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.43
Лод Робин 6 0.29
Амарилья Луис 5 0.24
Фрагапане Франко 2 0.1
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Лоуренс Кемар 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 10 0.53
Камара Ола 7 (1) 0.37
Эстрада Майкл 4 (1) 0.21
Nigel Robertha 1 0.05
Каноуз Расселл 1 0.05
Флорес Эдисон 1 0.05
Смит Кимарни 1 0.05
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Drew Skundrich 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Emanuel Reynoso2 6 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Одои-Атсем Крис 2 0
Drew Skundrich 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0
Jackson Hopkins 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
2
9%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
5
22%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
3
30%
2
9%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
7
47%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

15
17
1 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
8
47%
76-90

Забито

29
26
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
3
10%
4
15%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
7
24%
8
31%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
8
28%
6
23%
76-90

Пропущено

25
40
6 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
1
4%
5
13%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
5
20%
5
13%
61-75
9
36%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Шарлотт 2:0 21 9 2 10 25 - 24 29
7. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
12. Интер Майами 0:2 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 21 12 4 5 41 - 24 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Даллас 1:0 21 8 7 6 31 - 24 31
5. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
6. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 20 8 3 9 28 - 26 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 1:0 20 6 6 8 23 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 2:0 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
5. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
6. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Интер Майами 0:2 11 5 2 4 15 - 16 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 16 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Даллас 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Остин 0:1 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Шарлотт 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:2 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 1 4 19 - 16 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 1:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Трапп Уилл уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Эмануэль Рейносо бьет в цель!
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    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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