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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
0:2
Перерыв
Шарлотт
0'
0:1
1' Гол
Рейна Йорди
12' Желтая карточка
Лоу Дэмион
0:2
43' Гол
Рейна Йорди

Ход матча

1'
0:1
Рейна Йорди
(Свидерски Кароль)
12'
Лоу Дэмион
 
43'
0:2
Рейна Йорди
(Quinn McNeill)
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
2.36
3.60
3.05
Все Коэффициенты
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
8
Посуэло
Алехандро
17
Васильев
Индиана
9
Кампана
Леонардо
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
35
Quinn
McNeill
6
Руис
Серхио
26
Рейна
Йорди
11
Свидерски
Кароль
Интер Майами
4-2-3-1
Шарлотт
4-1-4-1

История личных встреч

Интер Майами
Шарлотт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.4
Игуаин Гонсало 3 (2) 0.15
Тейлор Роберт 2 0.1
Васильев Индиана 2 0.1
Ласситер Ариэль 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Робинсон Робби 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Jean Mota 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 0.24
Шиньяшики Андре 5 0.24
Ben Bender 3 0.14
Рейна Йорди 2 0.1
Фухс Кристиан 2 (2) 0.1
Руис Серхио 1 0.05
Джонс Деррик 1 0.05
Guzman Corujo 1 0.05
Adam Armour 1 0.05
Бронико Брандт 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 4 0
Дюк Брайс 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0
Руис Серхио 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
14%
5
31%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
3
15%
1
10%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
7
35%
3
30%
76-90

Пропущено

28
37
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 18
4
14%
8
22%
1-15
6
21%
3
8%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
8
29%
8
22%
61-75
5
18%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2
Шарлотт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Шарлотт 2:0 21 9 2 10 25 - 24 29
7. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
12. Интер Майами 0:2 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 21 12 4 5 41 - 24 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Даллас 1:0 21 8 7 6 31 - 24 31
5. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
6. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 20 8 3 9 28 - 26 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 1:0 20 6 6 8 23 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 2:0 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
5. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
6. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Интер Майами 0:2 11 5 2 4 15 - 16 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 16 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Даллас 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Остин 0:1 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Шарлотт 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:2 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 1 4 19 - 16 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 1:0 9 0 3 6 7 - 19 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рейна Йорди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Рейна Йорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
2.36
3.60
3.05
Все Коэффициенты
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