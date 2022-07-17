Стадион: DRV PNK Stadium
3:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолРейна Йорди
12' Желтая карточкаЛоу Дэмион
0:2
42' ГолРейна Йорди
54' Желтая карточкаАффул Харрисон
1:2
59' ГолТейлор Роберт
62' Желтая карточкаРуис Серхио
66' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
71' Желтая карточкаСвидерски Кароль
2:2
72' ГолИгуаин Гонсало
74' Желтая карточкаGuzman Corujo
85' Желтая карточкаДюк Брайс
3:2
90' ГолEmerson Rodriguez
90'+9
Ход матча
1'
0:1
12'
42'
0:2
54'
59'
1:2
62'
66'
71'
72'
2:2
74'
85'
90'
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
26
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
-
12 Aime Mabika
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
-
-
15 Ben Bender
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Интер Майами
Шарлотт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.4
|Игуаин Гонсало
|4 (2)
|0.2
|Тейлор Роберт
|3
|0.15
|Васильев Индиана
|2
|0.1
|Ласситер Ариэль
|1
|0.05
|Дюк Брайс
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Робинсон Робби
|1
|0.05
|Emerson Rodriguez
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5
|0.24
|Шиньяшики Андре
|5
|0.24
|Ben Bender
|3
|0.14
|Рейна Йорди
|2
|0.1
|Фухс Кристиан
|2 (2)
|0.1
|Руис Серхио
|1
|0.05
|Джонс Деррик
|1
|0.05
|Guzman Corujo
|1
|0.05
|Adam Armour
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|0
|0
|Quinn McNeill
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Дюк Брайс
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Фухс Кристиан
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
6
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
0
0%
2
33%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
3
17%
2
33%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
19%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
14%
5
31%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
8
35%
3
25%
76-90
Пропущено
30
40
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 19
5
17%
8
20%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
8
27%
9
23%
61-75
5
17%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2
Шарлотт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию