Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
20'
1:0
39'
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
20
Депай
Ник
77
Гаспер
Чейз
16
Кьестан
Саша
99
Йовелич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
31 Preston Judd
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|9 (2)
|0.45
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.15
|Льюис Джонатан
|3
|0.15
|Абубакар Лалас
|3
|0.15
|Зардес Гьяси
|2 (1)
|0.1
|Барриос Майкл
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Шиньяшики Андре
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|8 (1)
|0.4
|Чичарито
|7
|0.35
|Равелсон Райан
|3
|0.15
|Альварес Эфраин
|2
|0.1
|Коста Дуглас
|2
|0.1
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.1
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.05
|Кулибали Сега
|1
|0.05
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Васкес Виктор II
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Кабрал Кевин
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|Абубакар Лалас
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|4
|1
|Акоста Бриан
|5
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Льюис Джонатан
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|6
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Дельгадо Марко
|3
|1
|Равелсон Райан
|4
|0
|Депай Ник
|4
|0
|Чичарито
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
3
33%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
1
14%
8
44%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
0
0%
5
19%
1-15
8
36%
0
0%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
4
18%
6
22%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
18%
11
41%
76-90
Пропущено
27
26
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
7%
6
23%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
7
26%
5
19%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
4
15%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Шарлотт
|2:0
|21
|9
|2
|10
|25 - 24
|29
|7.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|12.
|Интер Майами
|0:2
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|21
|12
|4
|5
|41 - 24
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Даллас
|1:0
|21
|8
|7
|6
|31 - 24
|31
|5.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|20
|8
|3
|9
|28 - 26
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|20
|6
|6
|8
|23 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|5.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Интер Майами
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Остин
|0:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Шарлотт
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию