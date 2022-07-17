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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
20' Гол
Рубио Диего
39' Желтая карточка
Равелсон Райан
62' Желтая карточка
Араухо Хулиан
68' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
68' Желтая карточка
Депай Ник
2:0
75' Гол
Зардес Гьяси
78' Желтая карточка
Гаспер Чейз
90' Желтая карточка
Уорнер Коллен
90'+4
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
97
Присо-Мбонге
Ральф
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
26
Альварес
Эфраин
6
Равелсон
Райан
16
Кьестан
Саша
44
Эдвардс
Рахим
9
Кабрал
Кевин
99
Йовелич
Деян
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 9 (2) 0.45
Льюис Джонатан 3 0.15
Зардес Гьяси 3 (1) 0.15
Кайе Марк-Энтони 3 0.15
Абубакар Лалас 3 0.15
Барриос Майкл 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 8 (1) 0.4
Чичарито 7 0.35
Равелсон Райан 3 0.15
Альварес Эфраин 2 0.1
Коста Дуглас 2 0.1
Дельгадо Марко 2 (1) 0.1
Грандсир Самуэль 1 0.05
Кьестан Саша 1 (1) 0.05
Кулибали Сега 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Кабрал Кевин 0 0
Daniel Aguirre 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 0
Рубио Диего 5 1
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Акоста Бриан 5 0
Розенберри Киган 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Льюис Джонатан 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 6 0
Уильямс Дэррик 5 0
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Равелсон Райан 4 0
Чичарито 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Гаспер Чейз 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Эдвардс Рахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
0
0%
3
33%
1-15
7
41%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
4
33%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
29%
3
17%
61-75
1
14%
8
44%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
0
0%
5
19%
1-15
9
38%
0
0%
16-30
3
13%
2
7%
31-45
4
17%
6
22%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
4
17%
11
41%
76-90

Пропущено

27
28
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
7%
6
21%
1-15
5
19%
6
21%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
4
15%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
5. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
6. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Равелсон Райан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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