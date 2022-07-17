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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
1:0
Второй тайм: 51'
Остин
0'
1:0
42' Гол
Арриола Пол

Ход матча

42'
Арриола Пол
(Феррейра Хесус)
1:0
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Остин
2.12
3.68
3.60
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
31
Нану
Гомеш
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Даллас
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 11 0.52
Арриола Пол 9 0.43
Alan Velasco 3 0.14
Сервания Брандон 2 0.1
Хара Франко 2 (1) 0.1
Обриан Ядер 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 1 0.05
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.52
Урути Максимилиано 7 0.33
Фагундес Диего 4 0.19
Финлей Итан 4 0.19
Ринг Александр 3 0.14
Даниэль Перейра 2 0.1
Габриэльсен Рубен 2 0.1
Хюсен Дэнни 2 0.1
Домингес Сесильо 2 0.1
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Фелипе 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Alan Velasco 4 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Феррейра Хесус 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Арриола Пол 2 0
Хара Франко 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Kipp Keller 3 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Лима Ник 2 0
Фелипе 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
6%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
44%
4
21%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
7
33%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Забито

30
40
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
2
7%
7
18%
1-15
6
20%
6
15%
16-30
6
20%
3
8%
31-45
3
10%
7
18%
46-60
4
13%
10
25%
61-75
9
30%
7
18%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
1
4%
4
17%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
21%
6
25%
61-75
6
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1
Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Шарлотт 2:0 21 9 2 10 25 - 24 29
7. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
12. Интер Майами 0:2 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 21 12 4 5 41 - 24 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Даллас 1:0 21 8 7 6 31 - 24 31
5. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
6. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 20 8 3 9 28 - 26 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 1:0 20 6 6 8 23 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 2:0 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
5. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
6. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Интер Майами 0:2 11 5 2 4 15 - 16 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 16 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Даллас 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Остин 0:1 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Шарлотт 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:2 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 1 4 19 - 16 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 1:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Остин
2.12
3.68
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:0 Остин онлайн

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