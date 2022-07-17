Стадион: Тойота
0'
1:0
42' ГолАрриола Пол
70' Желтая карточкаAlan Velasco
1:1
79' ГолФагундес Диего
90' Желтая карточкаФелипе
90'+7
Ход матча
42'
1:0
70'
79'
90'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
31
Нану
Гомеш
20
Alan
Velasco
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Даллас
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|11
|0.52
|Арриола Пол
|9
|0.43
|Alan Velasco
|3
|0.14
|Сервания Брандон
|2
|0.1
|Хара Франко
|2 (1)
|0.1
|Обриан Ядер
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.05
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.52
|Урути Максимилиано
|7
|0.33
|Фагундес Диего
|5
|0.24
|Финлей Итан
|4
|0.19
|Ринг Александр
|3
|0.14
|Даниэль Перейра
|2
|0.1
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.1
|Хюсен Дэнни
|2
|0.1
|Домингес Сесильо
|2
|0.1
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|Джитте Мусса
|1
|0.05
|Фелипе
|1
|0.05
|Лима Ник
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Alan Velasco
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Феррейра Хесус
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|2
|Kipp Keller
|3
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
1
6%
3
15%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
7
41%
5
25%
76-90
Пропущено
11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
4
19%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
7
33%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Забито
31
41
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
2
6%
7
17%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
7
23%
3
7%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
9
29%
29%
8
20%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
1
4%
4
16%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
7
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1
Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию