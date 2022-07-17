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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
0:1
Первый тайм: 11'
Орландо Сити

Ход матча

10'
0:1
Перейра Маурисио
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.95
3.95
3.90
Все Коэффициенты
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
37
Aiden
McFadden
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
23
Малрейни
Джейк
10
Перейра
Маурисио
9
Кара
Эркан
Атланта Юнайтед
3-5-2
Орландо Сити
4-4-1-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 6 0.3
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.25
Араужо Луис 4 0.2
Дуайер Доминик 4 0.2
Thiago Almada 3 0.15
Морено Марселино 2 0.1
Леннон Брукс 2 0.1
Малрейни Джейк 1 0.05
Caleb Wiley 1 0.05
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.33
Торрес Факундо 4 0.19
Пато Алешандре 3 (1) 0.14
Урсо Жуниор 2 0.1
Тейшейра Руан 2 0.1
Моутинью Жоау 2 0.1
Янссон Робин 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Шлегель Родриго 1 0.05
Мишель Бенжи 1 0.05
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 0
Араужо Луис 4 0
Морено Марселино 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Сейдич Амар 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Aiden McFadden 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 4 1
Смит Кайл 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
5
26%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
1
10%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
1
7%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
21%
2
8%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
7
29%
29%
31-45
4
14%
7
29%
29%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
9
32%
2
8%
76-90

Пропущено

30
30
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
6
20%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
7
23%
1
3%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
2
7%
6
20%
61-75
6
20%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 1:0 21 9 5 7 26 - 29 32
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 0:1 20 6 5 9 28 - 31 23
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
5. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
6. Атланта Юнайтед 0:1 11 5 3 3 19 - 15 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 1:0 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Орландо Сити 1:0 11 4 5 2 11 - 10 17
3. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
4. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 0:1 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
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Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Орландо Сити
2.95
3.95
3.90
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