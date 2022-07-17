Стадион: Mercedes-Benz Stadium
0:1
Первый тайм: 11'
Ход матча
10'
0:1
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|6
|0.3
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.25
|Араужо Луис
|4
|0.2
|Дуайер Доминик
|4
|0.2
|Thiago Almada
|3
|0.15
|Морено Марселино
|2
|0.1
|Леннон Брукс
|2
|0.1
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|Caleb Wiley
|1
|0.05
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.33
|Торрес Факундо
|4
|0.19
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.14
|Урсо Жуниор
|2
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.1
|Моутинью Жоау
|2
|0.1
|Янссон Робин
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Шлегель Родриго
|1
|0.05
|Мишель Бенжи
|1
|0.05
|Перейра Маурисио
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|0
|Араужо Луис
|4
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Aiden McFadden
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Смит Кайл
|4
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
5
26%
2
20%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
1
10%
76-90
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
4
40%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
1
7%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
19%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
21%
2
8%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
7
29%
29%
31-45
4
14%
7
29%
29%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
9
32%
2
8%
76-90
Пропущено
30
30
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
6
20%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
7
23%
1
3%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
2
7%
6
20%
61-75
6
20%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|1:0
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|20
|6
|5
|9
|28 - 31
|23
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|1:0
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 10
|17
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию