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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Второй тайм: 52'
Нью-Йорк Сити
0'
41' Желтая карточка
Моралес Альфредо

Ход матча

41'
 
Моралес Альфредо
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.23
3.54
3.08
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
7
Эдвардс
Томас
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (4) 0.43
Лима Лукас II 5 0.24
Климала Патрик 4 (1) 0.19
Лонг Аарон 3 0.14
Фернандес Омир 2 0.1
Харпер Кэмерон 1 0.05
Барлоу Том 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Serge Ngoma 1 0.05
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 12 (5) 0.6
Talles Magno 5 (1) 0.25
Эбер Араужо 5 (1) 0.25
Хавьер Тиаго 4 0.2
Перейра Габриэл 4 0.2
Калленс Александр 3 0.15
Родригес Сантьяго 2 0.1
Паркс Китон 2 0.1
Глостер Кристофер 1 0.05
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 6 1
Нилис Шон 5 1
Кассерес Кристиан 6 0
Эдвардс Томас 5 0
Толкин Джон 5 0
Амайя Фрэнки 3 1
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Лонг Аарон 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Моралес Альфредо 5 1
Родригес Сантьяго 6 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 4 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
8
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
6
50%
2
25%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
5
18%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
2
13%
8
29%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
3
20%
5
18%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

27
39
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
7%
6
15%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
3
11%
9
23%
31-45
6
22%
9
23%
46-60
5
19%
4
10%
61-75
6
22%
7
18%
76-90

Пропущено

24
20
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
9
38%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 0:0 20 10 6 4 38 - 21 36
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 21 9 7 5 30 - 21 34
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
5. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 10 3 5 2 14 - 10 14
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 9 3 3 3 10 - 9 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.23
3.54
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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