Стадион: Lower.com Field
1:0
Второй тайм: 75'
Ход матча
16'
1:0
47'
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
22
Этьенн
Дерик
32
Ian
Murphy
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
30 Will Sands
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Коламбус Кру
Цинциннати
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этьенн Дерик
|5
|0.26
|Селараян Лукас
|4
|0.21
|Эрнандес Хуан
|4
|0.21
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.16
|Уртадо Эрик
|3
|0.16
|Берри Мигель
|2
|0.11
|Диас Луис III
|1
|0.05
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|Менса Джонатан
|1
|0.05
|Зардес Гьяси
|1
|0.05
|Sean Zawadzki
|1
|0.05
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|10
|0.48
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.29
|Brenner da Silva
|5
|0.24
|Барреаль Альваро
|3
|0.14
|Морено Хуниор
|2
|0.1
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|1
|0.05
|Ian Murphy
|1
|0.05
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|5
|0
|Менса Джонатан
|5
|0
|Морейра Стивен
|5
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|7
|0
|Нвободо Обинна
|6
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Хагглунд Ник
|3
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
2
40%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
12%
4
22%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
4
21%
76-90
Забито
27
30
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
3
11%
6
20%
1-15
5
19%
7
23%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
7
26%
5
17%
61-75
7
26%
4
13%
76-90
Пропущено
18
37
7 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
3
17%
4
11%
1-15
2
11%
8
22%
16-30
2
11%
11
30%
30%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
1
6%
3
8%
61-75
6
33%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|20
|11
|5
|4
|39 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|21
|8
|6
|7
|26 - 30
|30
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|7.
|Цинциннати
|0:1
|21
|7
|6
|8
|32 - 36
|27
|8.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|1:1
|19
|11
|4
|4
|37 - 22
|37
|3.
|Нэшвилл
|1:1
|21
|8
|7
|6
|27 - 26
|31
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|5.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Коламбус Кру
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|0:1
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|1:1
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|1:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|1:1
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Лос-Анджелес
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию