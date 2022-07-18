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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
1:0
Второй тайм: 75'
Цинциннати
0'
1:0
16' Гол
Эрнандес Хуан
47' Желтая карточка
Хагглунд Ник
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
18
Roman
Celentano
28
Гэддис
Рэймон
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
8
Крус
Аллан
5
Нвободо
Обинна
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
Коламбус Кру
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Цинциннати

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этьенн Дерик 5 0.26
Селараян Лукас 4 0.21
Эрнандес Хуан 4 0.21
Нэйджби Дарлингтон 3 0.16
Уртадо Эрик 3 0.16
Берри Мигель 2 0.11
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 10 0.48
Акоста Лусиано 6 (2) 0.29
Brenner da Silva 5 0.24
Барреаль Альваро 3 0.14
Морено Хуниор 2 0.1
Матаррита Рональд 1 0.05
Харрис Кельвин 1 0.05
Ian Murphy 1 0.05
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 5 0
Морейра Стивен 5 0
Artur Moraes III 4 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 6 0
Акоста Лусиано 4 1
Хагглунд Ник 3 1
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
2
40%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
12%
4
22%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
4
21%
76-90

Забито

27
30
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
3
11%
6
20%
1-15
5
19%
7
23%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
7
26%
5
17%
61-75
7
26%
4
13%
76-90

Пропущено

18
37
7 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 16
3
17%
4
11%
1-15
2
11%
8
22%
16-30
2
11%
11
30%
30%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
1
6%
3
8%
61-75
6
33%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 1:0 19 7 8 4 26 - 20 29
7. Цинциннати 0:1 21 7 6 8 32 - 36 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 1:1 19 11 4 4 37 - 22 37
3. Нэшвилл 1:1 21 8 7 6 27 - 26 31
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 1:0 8 4 2 2 11 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:1 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:1 9 3 5 1 12 - 9 14
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 0:1 11 4 3 4 13 - 18 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 1:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес 1:1 8 3 2 3 11 - 10 11
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Цинциннати
4.30
4.00
4.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 1:0 Цинциннати онлайн

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