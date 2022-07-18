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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
2:0
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
16' Гол
Эрнандес Хуан
47' Желтая карточка
Хагглунд Ник
78' Желтая карточка
Морейра Стивен
84' Желтая карточка
Нвободо Обинна
2:0
86' Пенальти
Селараян Лукас
90'+4
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
18
Roman
Celentano
28
Гэддис
Рэймон
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
8
Крус
Аллан
5
Нвободо
Обинна
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
Коламбус Кру
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Цинциннати

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этьенн Дерик 5 0.26
Селараян Лукас 5 (1) 0.26
Эрнандес Хуан 4 0.21
Нэйджби Дарлингтон 3 0.16
Уртадо Эрик 3 0.16
Берри Мигель 2 0.11
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 10 0.48
Акоста Лусиано 6 (2) 0.29
Brenner da Silva 5 0.24
Барреаль Альваро 3 0.14
Морено Хуниор 2 0.1
Матаррита Рональд 1 0.05
Харрис Кельвин 1 0.05
Ian Murphy 1 0.05
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 5 0
Artur Moraes III 4 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 4 1
Хагглунд Ник 3 1
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
20%
3
15%
1-15
1
20%
4
20%
16-30
1
20%
5
25%
31-45
2
40%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
2
12%
4
22%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
4
21%
76-90

Забито

29
30
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
10%
6
20%
1-15
6
21%
7
23%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
8
28%
4
13%
76-90

Пропущено

18
39
7 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 17
3
17%
4
10%
1-15
2
11%
9
23%
16-30
2
11%
11
28%
31-45
4
22%
6
15%
46-60
1
6%
3
8%
61-75
6
33%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 19 7 8 4 27 - 20 29
7. Цинциннати 21 7 6 8 32 - 37 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 19 12 3 4 38 - 22 39
3. Реал Солт-Лейк 2:0 21 9 6 6 27 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Нэшвилл 21 8 6 7 27 - 27 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 0:0 21 6 9 6 32 - 29 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 21 7 5 9 22 - 33 26
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 20 6 7 7 33 - 39 25
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Хьюстон Динамо 0:1 21 6 4 11 25 - 29 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:2 22 5 5 12 19 - 37 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 8 4 2 2 12 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 2:0 10 7 3 0 17 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 5 4 1 20 - 17 19
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
7. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
8. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
9. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 0:0 10 4 4 2 17 - 11 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:2 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Лос-Анджелес 8 4 1 3 12 - 10 13
4. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 2:0 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:2 13 2 3 8 11 - 28 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 2 2 7 9 - 22 8
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 1 3 6 13 - 22 6
13. Хьюстон Динамо 0:1 10 2 0 8 10 - 17 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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