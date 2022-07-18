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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
1:1
Перерыв
Лос-Анджелес
0'
13' Желтая карточка
Мьюл Алекс
18' Желтая карточка
Анунга Брайан
0:1
27' Гол
Аранго Кристиан
1:1
42' Пенальти

Ход матча

13'
Мьюл Алекс
 
18'
Анунга Брайан
 
27'
0:1
Аранго Кристиан
(Холлингсхед Райан)
42'
1:1
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес
2.45
3.55
2.83
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
27
Анунга
Брайан
6
Маккарти
Дакс
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
24
Холлингсхед
Райан
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
9
Аранго
Кристиан
10
Вела
Карлос
Нэшвилл
4-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 11 (1) 0.52
Сапонг Чарльз 5 0.24
Мьюл Алекс 2 0.1
David Romney 2 0.1
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Ловитц Дэниел 1 0.05
Циммерман Уолкер 1 0.05
Ake Arnaud Loba 1 0.05
Дэвис Шон II 1 0.05
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 8 (1) 0.42
Вела Карлос 6 (2) 0.32
Сифуэнтес Хосе 5 0.26
Холлингсхед Райан 4 0.21
Опоку Квадво 4 0.21
Родригес Брайан II 2 0.11
Мусовски Дэниел 2 0.11
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.11
Мурильо Хесус 1 0.05
Паласиос Диего 1 0.05
Акоста Келлин 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Санчес Илье 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 7 0
Годой Анибал 4 0
Ловитц Дэниел 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Анунга Брайан 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Миллер Эрик 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Махер Джек 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Мурильо Хесус 5 0
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Акоста Келлин 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
1
7%
7
26%
76-90

Пропущено

17
11
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Забито

26
37
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
15%
2
5%
1-15
6
23%
5
14%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
3
12%
12
32%
76-90

Пропущено

25
20
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
1
4%
4
20%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
7
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 1:0 19 7 8 4 26 - 20 29
7. Цинциннати 0:1 21 7 6 8 32 - 36 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 1:1 19 11 4 4 37 - 22 37
3. Нэшвилл 1:1 21 8 7 6 27 - 26 31
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 1:0 8 4 2 2 11 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 0:1 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:1 9 3 5 1 12 - 9 14
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 0:1 11 4 3 4 13 - 18 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 1:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес 1:1 8 3 2 3 11 - 10 11
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Нэшвилл забивает с точки!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Анунга Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Мьюл Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Лос-Анджелес
2.45
3.55
2.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Лос-Анджелес онлайн

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