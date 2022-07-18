Стадион: Geodis Park
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМьюл Алекс
18' Желтая карточкаАнунга Брайан
0:1
27' ГолАранго Кристиан
1:1
43' ПенальтиМукхтар Хани
1:2
47' ГолСифуэнтес Хосе
73' Желтая карточкаЭскобар Франко
83' Желтая карточкаБлессинг Латиф
88' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
90'+5
Ход матча
13'
18'
27'
43'
1:1
47'
1:2
73'
83'
88'
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
16
Крепо
Максим
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
22 Josh Bauer
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|12 (2)
|0.57
|Сапонг Чарльз
|5
|0.24
|Мьюл Алекс
|2
|0.1
|David Romney
|2
|0.1
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|1
|0.05
|Циммерман Уолкер
|1
|0.05
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.05
|Дэвис Шон II
|1
|0.05
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|0.42
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.32
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0.32
|Холлингсхед Райан
|4
|0.21
|Опоку Квадво
|4
|0.21
|Родригес Брайан II
|2
|0.11
|Мусовски Дэниел
|2
|0.11
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.11
|Мурильо Хесус
|1
|0.05
|Паласиос Диего
|1
|0.05
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|7
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|Циммерман Уолкер
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|David Romney
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
6
22%
61-75
1
7%
7
26%
76-90
Пропущено
17
11
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Забито
26
37
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
4
15%
2
5%
1-15
6
23%
5
14%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
3
12%
12
32%
76-90
Пропущено
25
20
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
1
4%
4
20%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
6
24%
1
5%
61-75
7
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|20
|11
|5
|4
|39 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|21
|8
|6
|7
|26 - 30
|30
|6.
|Коламбус Кру
|19
|7
|8
|4
|27 - 20
|29
|7.
|Цинциннати
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|8.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|19
|12
|3
|4
|38 - 22
|39
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|21
|9
|6
|6
|26 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|5.
|Нэшвилл
|21
|8
|6
|7
|27 - 27
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|21
|6
|9
|6
|32 - 29
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|21
|7
|5
|9
|22 - 33
|26
|11.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|21
|6
|5
|10
|25 - 28
|23
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|20
|5
|8
|7
|32 - 39
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|22
|5
|5
|12
|19 - 36
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Коламбус Кру
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|5
|1
|19 - 17
|17
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Лос-Анджелес
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|4.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|13
|2
|3
|8
|11 - 27
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|2
|1
|7
|10 - 16
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию