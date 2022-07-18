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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Второй тайм: 66'
Хьюстон Динамо
0'
28' Желтая карточка
Паркер Тим
43' Желтая карточка
Вера Матиас
45' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
1:0
53' Гол
Юилл Джексон

Ход матча

28'
 
Паркер Тим
43'
 
Вера Матиас
45'
Монтейру Жамиру
 
53'
Юилл Джексон
1:0
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.17
4.70
9.00
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
5
Ремеди
Эрик
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
23
Кинтеро
Дарвин
34
Thor
Ulfarsson
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

27 матчей

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
4:3
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
0:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 11 (1) 0.55
Эспиноса Кристиан 5 (3) 0.25
Юилл Джексон 4 0.2
Монтейру Жамиру 3 0.15
Киканович Бенджамин 2 0.1
Кальво Франсиско 2 0.1
Кауэлл Кейд 1 0.05
Томпсон Томми 1 0.05
Натан Рафаэл 1 0.05
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.05
Лопес Маркос IV 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Грегуш Ян 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.33
Carlos Ferreira III 6 0.29
Пико Фабрис 3 (1) 0.14
Пашер Тайлер 2 0.1
Thorleif Ulfarsson 2 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.1
Хадебе Тинейдж 2 0.1
Thor Ulfarsson 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Натан Рафаэл 3 0
Монтейру Жамиру 1 1
Юилл Джексон 2 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Лундквист Адам 4 1
Вера Матиас 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Серен Дарвин 4 0
Паркер Тим 3 0
Пико Фабрис 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
5%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
4
40%
46-60
7
37%
2
20%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
15%
2
13%
1-15
4
31%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Забито

32
26
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
9%
4
15%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
3
9%
7
27%
46-60
9
28%
4
15%
61-75
8
25%
4
15%
76-90

Пропущено

39
27
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
5
13%
2
7%
1-15
4
10%
6
22%
16-30
6
15%
6
22%
31-45
8
21%
4
15%
46-60
9
23%
4
15%
61-75
7
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 19 7 8 4 27 - 20 29
7. Цинциннати 21 7 6 8 32 - 37 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 19 12 3 4 38 - 22 39
3. Реал Солт-Лейк 2:0 21 9 6 6 27 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Нэшвилл 21 8 6 7 27 - 27 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 0:0 21 6 9 6 32 - 29 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 0:0 21 7 5 9 22 - 33 26
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 20 6 7 7 33 - 39 25
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Хьюстон Динамо 0:1 21 6 4 11 25 - 29 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:2 22 5 5 12 19 - 37 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 8 4 2 2 12 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 2:0 10 7 3 0 17 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 5 4 1 20 - 17 19
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
7. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
8. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
9. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 0:0 10 4 4 2 17 - 11 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:2 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Лос-Анджелес 8 4 1 3 12 - 10 13
4. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 2:0 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:2 13 2 3 8 11 - 28 9
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 11 2 2 7 9 - 22 8
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 10 1 3 6 13 - 22 6
13. Хьюстон Динамо 0:1 10 2 0 8 10 - 17 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Юилл Джексон бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Вера Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Хьюстон Динамо
2.17
4.70
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо онлайн

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