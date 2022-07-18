Стадион: PayPal Park
1:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаПаркер Тим
43' Желтая карточкаВера Матиас
45' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
1:0
53' ГолЮилл Джексон
1:1
71' ГолCarlos Ferreira III
1:2
76' ГолThor Ulfarsson
90' Желтая карточкаПико Фабрис
90'+7
Ход матча
28'
43'
45'
53'
1:0
71'
76'
1:2
90'
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
27 матчей
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|11 (1)
|0.55
|Эспиноса Кристиан
|5 (3)
|0.25
|Юилл Джексон
|4
|0.2
|Монтейру Жамиру
|3
|0.15
|Киканович Бенджамин
|2
|0.1
|Кальво Франсиско
|2
|0.1
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|Натан Рафаэл
|1
|0.05
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.05
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Грегуш Ян
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|7
|0.33
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.33
|Пико Фабрис
|3 (1)
|0.14
|Пашер Тайлер
|2
|0.1
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.1
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.1
|Thor Ulfarsson
|2
|0.1
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Натан Рафаэл
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Юилл Джексон
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|4
|1
|Вера Матиас
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Серен Дарвин
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
1
5%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
7
35%
3
25%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
15%
2
13%
1-15
4
31%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
22
11
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
9%
4
36%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Забито
33
28
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
9%
4
14%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
4
12%
7
25%
46-60
9
27%
5
18%
61-75
8
24%
5
18%
76-90
Пропущено
41
28
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
5
12%
2
7%
1-15
4
10%
6
21%
16-30
6
15%
6
21%
31-45
8
20%
5
18%
46-60
10
24%
4
14%
61-75
8
20%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|20
|11
|5
|4
|39 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|21
|8
|6
|7
|26 - 30
|30
|6.
|Коламбус Кру
|19
|7
|8
|4
|27 - 20
|29
|7.
|Цинциннати
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|8.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|19
|12
|3
|4
|38 - 22
|39
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|5.
|Нэшвилл
|21
|8
|6
|7
|27 - 27
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|21
|7
|4
|10
|27 - 29
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|5
|5
|12
|19 - 38
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Коламбус Кру
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Лос-Анджелес
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|4.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию