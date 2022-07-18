Стадион: Рио Тинто
3:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
34' Желтая карточкаГлэд Джастин
1:0
50' ГолКордова Серхио
50' Желтая карточкаКордова Серхио
62' Красная карточкаЭспиноза Роджер
2:0
65' ГолРуис Пабло
3:0
71' ГолСаварино Джефферсон
85' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
90' Желтая карточкаДжулио Андерсон
90'+4
Ход матча
24'
34'
50'
1:0
50'
62'
65'
71'
90'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
19 Bode Hidalgo
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Свит БенЗащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
48 Kaveh Rad
-
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.19
|Кордова Серхио
|4
|0.19
|Мерам Джастин
|3
|0.14
|Вуд Бобби
|3
|0.14
|Глэд Джастин
|3
|0.14
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.1
|Шмитт Тейт
|2
|0.1
|Сильва Марсело
|2
|0.1
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|Броди Эндрю
|1
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|6 (1)
|0.27
|Саллой Даниэль
|4
|0.18
|Вальтер Реми
|3
|0.14
|Эспиноза Роджер
|2
|0.09
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|Зуси Грэм
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|7
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Глэд Джастин
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|9
|1
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
7
39%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Пропущено
6
29
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
17%
3
10%
1-15
2
33%
3
10%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
1
17%
7
24%
61-75
2
33%
6
21%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90
Забито
28
19
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
9
32%
6
32%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
7
25%
3
16%
76-90
Пропущено
26
38
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
6
23%
3
8%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
12%
9
24%
46-60
4
15%
8
21%
61-75
6
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|20
|11
|5
|4
|39 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|21
|8
|6
|7
|26 - 30
|30
|6.
|Коламбус Кру
|19
|7
|8
|4
|27 - 20
|29
|7.
|Цинциннати
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|8.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|19
|12
|3
|4
|38 - 22
|39
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|5.
|Нэшвилл
|21
|8
|6
|7
|27 - 27
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|21
|7
|4
|10
|27 - 29
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|5
|5
|12
|19 - 38
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Коламбус Кру
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Лос-Анджелес
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|4.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию