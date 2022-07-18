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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
3:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
24' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
34' Желтая карточка
Глэд Джастин
1:0
50' Гол
Кордова Серхио
50' Желтая карточка
Кордова Серхио
62' Красная карточка
Эспиноза Роджер
2:0
65' Гол
Руис Пабло
3:0
71' Гол
Саварино Джефферсон
85' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
90' Желтая карточка
Джулио Андерсон
90'+4
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
11
Саварино
Джефферсон
6
Руис
Пабло
28
Jasper
Loeffelsend
16
Чанг
Майкель
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
6
Росель
Ориоль
7
Рассел
Джонни
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
27
Ционис
Маринос
20
Саллой
Даниэль
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.19
Кордова Серхио 4 0.19
Мерам Джастин 3 0.14
Вуд Бобби 3 0.14
Глэд Джастин 3 0.14
Руис Пабло 2 (1) 0.1
Шмитт Тейт 2 0.1
Сильва Марсело 2 0.1
Чанг Майкель 1 0.05
Броди Эндрю 1 0.05
Джулио Андерсон 1 0.05
Крейлах Дамир 1 0.05
Каппелхоф Йохан 1 0.05
Jasper Loeffelsend 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 6 (1) 0.27
Саллой Даниэль 4 0.18
Вальтер Реми 3 0.14
Эспиноза Роджер 2 0.09
Эрнандес Фелипе 1 0.05
Зуси Грэм 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 7 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Глэд Джастин 3 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Мерам Джастин 2 0
Макмат Зак 2 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 9 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
7
39%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Пропущено

6
29
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
17%
3
10%
1-15
2
33%
3
10%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
1
17%
7
24%
61-75
2
33%
6
21%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
25%
2
22%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90

Забито

28
19
8 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
9
32%
6
32%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
7
25%
3
16%
76-90

Пропущено

26
38
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
6
23%
3
8%
1-15
2
8%
6
16%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
12%
9
24%
46-60
4
15%
8
21%
61-75
6
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 19 7 8 4 27 - 20 29
7. Цинциннати 21 7 6 8 32 - 37 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 19 12 3 4 38 - 22 39
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Нэшвилл 21 8 6 7 27 - 27 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
11. Хьюстон Динамо 21 7 4 10 27 - 29 25
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 22 5 5 12 19 - 38 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 8 4 2 2 12 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Лос-Анджелес 8 4 1 3 12 - 10 13
4. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 3:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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