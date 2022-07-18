  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
33' Гол
Уайт Брайан
44' Желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
46' Желтая карточка
Каваллини Лукас
48' Желтая карточка
Рапосо Райан
1:1
81' Пенальти
Мора Фелипе
84' Желтая карточка
Жупарич Дарио
90' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90'+3
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
60
Бёмер
Исаак
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
25
Голд
Райан
31
Тейберт
Расселл
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
9
Каваллини
Лукас
11
Дахоме
Кристиан
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

47.2%
22.2%
30.6%
17 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 7 0.33
Туилома Билл 5 0.24
Чара Йимми 4 0.19
Santiago Moreno 4 (2) 0.19
Бланко Себастьян 3 (1) 0.14
Паредес Кристиан 3 (1) 0.14
Асприлья Дайрон 3 (2) 0.14
Nathan Fogaca 2 0.1
Лориа Марвин 1 0.05
Мора Фелипе 1 (1) 0.05
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 6 (2) 0.29
Уайт Брайан 3 0.14
Голд Райан 3 (2) 0.14
Дахоме Кристиан 2 0.1
Рикеттс Тосайн 2 0.1
Рапосо Райан 2 0.1
Кайседо Дейбер 1 0.05
Годой Эрик 1 0.05
Кубас Андрес 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 7 2
Браво Клаудио III 5 1
Чара Диего 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Уильямсон Эрик 5 0
Жупарич Дарио 4 0
Асприлья Дайрон 4 0
Чара Йимми 3 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
David Ayala 1 0
Макгро Зак 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Голд Райан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Рапосо Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
5
50%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
6
26%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
4
27%
7
54%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
39%
4
36%
76-90

Забито

34
23
10 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
1
3%
5
22%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
9
26%
1
4%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
9
26%
8
35%
76-90

Пропущено

29
34
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
2
7%
6
18%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
7
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 20 11 5 4 39 - 21 38
3. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 21 8 6 7 26 - 30 30
6. Коламбус Кру 19 7 8 4 27 - 20 29
7. Цинциннати 21 7 6 8 32 - 37 27
8. Шарлотт 21 8 2 11 25 - 27 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Интер Майами 20 7 4 9 22 - 31 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 19 12 3 4 38 - 22 39
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
5. Нэшвилл 21 8 6 7 27 - 27 30
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
11. Хьюстон Динамо 21 7 4 10 27 - 29 25
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 22 5 5 12 19 - 38 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
6. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
7. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Коламбус Кру 8 4 2 2 12 - 5 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 11 1 2 8 10 - 20 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Лос-Анджелес 8 4 1 3 12 - 10 13
4. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Ванранкин Хосе Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     