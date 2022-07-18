Стадион: Провиденс
1:1
Конец матча
0'
0:1
33' ГолУайт Брайан
44' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
46' Желтая карточкаКаваллини Лукас
48' Желтая карточкаРапосо Райан
1:1
81' ПенальтиМора Фелипе
84' Желтая карточкаЖупарич Дарио
90' Желтая карточкаБланко Себастьян
90'+3
Ход матча
33'
0:1
46'
48'
81'
1:1
84'
90'
31
Ивачич
Альяз
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
60
Бёмер
Исаак
25
Голд
Райан
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Max Anchor
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
47.2%
22.2%
30.6%
17 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|7
|0.33
|Туилома Билл
|5
|0.24
|Чара Йимми
|4
|0.19
|Santiago Moreno
|4 (2)
|0.19
|Бланко Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Асприлья Дайрон
|3 (2)
|0.14
|Nathan Fogaca
|2
|0.1
|Лориа Марвин
|1
|0.05
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.05
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|6 (2)
|0.29
|Уайт Брайан
|3
|0.14
|Голд Райан
|3 (2)
|0.14
|Дахоме Кристиан
|2
|0.1
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.1
|Рапосо Райан
|2
|0.1
|Кайседо Дейбер
|1
|0.05
|Годой Эрик
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|7
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Чара Диего
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|4
|0
|Чара Йимми
|3
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|7
|0
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
5
50%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
6
26%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
4
27%
7
54%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
7
39%
4
36%
76-90
Забито
34
23
10 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
1
3%
5
22%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
9
26%
1
4%
46-60
6
18%
5
22%
61-75
9
26%
8
35%
76-90
Пропущено
29
34
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
2
7%
6
18%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
7
24%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|20
|11
|5
|4
|39 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|21
|8
|6
|7
|26 - 30
|30
|6.
|Коламбус Кру
|19
|7
|8
|4
|27 - 20
|29
|7.
|Цинциннати
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|8.
|Шарлотт
|21
|8
|2
|11
|25 - 27
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Интер Майами
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|19
|12
|3
|4
|38 - 22
|39
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|5.
|Нэшвилл
|21
|8
|6
|7
|27 - 27
|30
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|21
|7
|4
|10
|27 - 29
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|5
|5
|12
|19 - 38
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Коламбус Кру
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Лос-Анджелес
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|4.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию