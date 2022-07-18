Стадион: Academy Stadium
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Боаттен
Лиза
20
Бисманс
Жюли
19
Кес
Сари
13
Донт
Елена
11
Кайман
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боаттен ЛизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бертолини Милена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бисманс ЖюлиЗащитник
-
19 Кес СариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Донт ЕленаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кайман ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лемей ДидеВратарь
-
21 Лихтфус ЛизаВратарь
- Защитник
-
22 Делосе ЛаураЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Миннарт МариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сернелс Ив
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Италия (жен)
Бельгия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Италия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергамаски Валентина
|1
|0.33
|Пьемонте Мартина
|1
|0.33
|Бонансеа Барбара
|0
|0
|Боаттен Лиза
|0
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайман Жанис
|1
|0.33
|Ванхавермат Жюстин
|1 (1)
|0.33
|Вулларт Тесса
|0
|0
Карточки
Италия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гама Сара
|1
|0
|Боаттен Лиза
|1
|0
|Бергамаски Валентина
|1
|0
|Симонетти Фламиния
|1
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тысяк Эмбер
|1
|1
|Филтьенс Давина
|1
|0
|Ванхавермат Жюстин
|1
|0
|Делакау Фели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1
Италия (жен) - Литва (жен) 7:0 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Швейцария (жен) 1:2 Литва (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Хорватия (жен) 3:0 Хорватия (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Молдова (жен) 3:0 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Италия (жен) - Голландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Израиль (жен) 12:0 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1
Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (жен)
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Исландия (жен)
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Бельгия (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Италия (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Италия (жен) 0:0 Бельгия (жен)
Исход игры
Италия (жен)
81.1% (90)
Ничья
11.7% (13)
Бельгия (жен)
7.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (73)
Меньше
31.78% (34)
Обе команды забьют
Да
78.5% (84)
Нет
21.5% (23)
Популярный счёт
2:1 Италия (жен)
55.9% (62)
1:0 Италия (жен)
12.6% (14)
1:1 Ничья
9.9% (11)
2:0 Италия (жен)
7.2% (8)
1:2 Бельгия (жен)
3.6% (4)
3:2 Италия (жен)
2.7% (3)
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