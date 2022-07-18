Отрабатывает снова Италия в обороне сейчас, выбивая мяч подальше от ворот. Де Кеньи же следом получает снаряд, но выстреливается с дальнего расстояния слишком сильно и неточно.

Бонансеа ворвалась в штрафную соперниц и даже успела нанести удар по воротам, но зафиксировала судейская бригада офсайд у футболистки.

Не добирается даже до штрафной площадки соперниц сейчас бельгийки, который все чаще приходится играть в позиционном нападении, но такая игра вряд ли радует болельщиков.

Полчаса сыграли оппонентки в этой встрече. Сборная Италии сместила игру в район центрального круга. Не так активно прессингует "скуадру адзурру" команда "красных дьяволов".

Ужасно сейчас Ди Гульельмо подала в штрафную сборной Бельгии. Просто ужасно. Мяч полетел за пределы футбольного поля. Удар от ворот.

У нас перерыв на водопой сейчас. Соперницы набрались сил и успели пообщаться со своими наставниками, после чего продолжили встречу.

Бергамаски попыталась по правому краю пройти к воротам соперниц, но снова ее подача оставляла желать самого лучшего. Спокойно из рамки вышла голкипер, которая забрав сферу в перчатки.

25' Джульяно получила мяч в штрафной площадке соперниц, но у нее уже было определено положение "вне игры". Остановлен наш поединок.

24' Елена Донт все же позволила себе оттолкнуть соперницу от себя. На правом фланге она получила сферу, однако лайнсмен отреагировала не на фол, а на офсайд.

22' Хорошая посещаемость на этом чемпионате Европы. Немало болельщиков ходит не только на игры английской сборной, но и многие другие команды европейского первенства.

21' Страшная жара в Манчестере. Несмотря на позднее время, столбик термометра показывает +32 градуса. Душно, и крайне тяжело в плане выносливости действовать спортсменкам.

20' Ранее сборная Италии не выходила в плей-офф ЧЕ только один раз. Такое было только в 2005 году. Но на нынешнем турнире эта печальная история может повториться.

19' Италия начала прессинговать ворота соперниц. В центр, на линию штрафной мяч пришел, и Джульяно нанесла мощный и зрячий удар в правую "девятку". Сфера просвистела рядом с перекладиной.

17' Треть первого тайма у нас прошла. Пока особо ярких моментов в этой встрече не было, хотя один выстрел со стороны бельгиек мы вспомнить все же можем. И это факт.