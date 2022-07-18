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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Италия (жен)
0:0
Первый тайм: 34'
Бельгия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 110
Италия (жен) 80.9% (89)
X 11.8% (13)
Бельгия (жен) 7.3% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия (жен)
Ничья
Бельгия (жен)
1.85
4.05
4.30
Все Коэффициенты
1
Джулиани
Лаура
16
Ди
Гульельмо
Лючия
13
Бартоли
Элиза
5
Линари
Елена
17
Боаттен
Лиза
2
Бергамаски
Валентина
8
Розуччи
Мартина
6
Джульяно
Мануэла
7
Симонетти
Фламиния
11
Бонансеа
Барбара
10
Джирелли
Кристиана
1
Эврар
Ники
15
Вангелуве
Джоди
20
Бисманс
Жюли
19
Кес
Сари
2
Филтьенс
Давина
10
Ванхавермат
Жюстин
6
Де
Кеньи
Тине
13
Донт
Елена
9
Вулларт
Тесса
11
Кайман
Жанис
7
Эйрлингс
Ханна
Италия (жен)
4-5-1
Бельгия (жен)
4-2-3-1

История личных встреч

Италия (жен)
Бельгия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМКЕ
2:1
ЧМКЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Италия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергамаски Валентина 1 0.33
Пьемонте Мартина 1 0.33
Бонансеа Барбара 0 0
Боаттен Лиза 0 0
Бельгия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайман Жанис 1 0.33
Ванхавермат Жюстин 1 (1) 0.33
Вулларт Тесса 0 0

Карточки

Италия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гама Сара 1 0
Боаттен Лиза 1 0
Бергамаски Валентина 1 0
Симонетти Фламиния 1 0
Бельгия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тысяк Эмбер 1 1
Филтьенс Давина 1 0
Ванхавермат Жюстин 1 0
Делакау Фели 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1
Италия (жен) - Литва (жен) 7:0 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Швейцария (жен) 1:2 Литва (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Хорватия (жен) 3:0 Хорватия (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Молдова (жен) 3:0 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Италия (жен) - Голландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Израиль (жен) 12:0 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1
Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (жен) 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Исландия (жен) 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Бельгия (жен) 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Италия (жен) 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 33'
    Бергамаски попыталась по правому краю пройти к воротам соперниц, но снова ее подача оставляла желать самого лучшего. Спокойно из рамки вышла голкипер, которая забрав сферу в перчатки.
  • 32'
    У нас перерыв на водопой сейчас. Соперницы набрались сил и успели пообщаться со своими наставниками, после чего продолжили встречу.
  • 31'
    Ужасно сейчас Ди Гульельмо подала в штрафную сборной Бельгии. Просто ужасно. Мяч полетел за пределы футбольного поля. Удар от ворот.
  • 29'
    Полчаса сыграли оппонентки в этой встрече. Сборная Италии сместила игру в район центрального круга. Не так активно прессингует "скуадру адзурру" команда "красных дьяволов".
  • 28'
    Не добирается даже до штрафной площадки соперниц сейчас бельгийки, который все чаще приходится играть в позиционном нападении, но такая игра вряд ли радует болельщиков.
  • Офсайд
    27'
    Бонансеа ворвалась в штрафную соперниц и даже успела нанести удар по воротам, но зафиксировала судейская бригада офсайд у футболистки.
  • Опасный момент
    26'
    Отрабатывает снова Италия в обороне сейчас, выбивая мяч подальше от ворот. Де Кеньи же следом получает снаряд, но выстреливается с дальнего расстояния слишком сильно и неточно.
  • Офсайд
    25'
    Джульяно получила мяч в штрафной площадке соперниц, но у нее уже было определено положение "вне игры". Остановлен наш поединок.
  • Офсайд
    24'
    Елена Донт все же позволила себе оттолкнуть соперницу от себя. На правом фланге она получила сферу, однако лайнсмен отреагировала не на фол, а на офсайд.
  • 22'
    Хорошая посещаемость на этом чемпионате Европы. Немало болельщиков ходит не только на игры английской сборной, но и многие другие команды европейского первенства.
  • 21'
    Страшная жара в Манчестере. Несмотря на позднее время, столбик термометра показывает +32 градуса. Душно, и крайне тяжело в плане выносливости действовать спортсменкам.
  • 20'
    Ранее сборная Италии не выходила в плей-офф ЧЕ только один раз. Такое было только в 2005 году. Но на нынешнем турнире эта печальная история может повториться.
  • Опасный момент
    19'
    Италия начала прессинговать ворота соперниц. В центр, на линию штрафной мяч пришел, и Джульяно нанесла мощный и зрячий удар в правую "девятку". Сфера просвистела рядом с перекладиной.
  • 17'
    Треть первого тайма у нас прошла. Пока особо ярких моментов в этой встрече не было, хотя один выстрел со стороны бельгиек мы вспомнить все же можем. И это факт.
  • 16'
    Бельгия снова пыталась через центр пробиться к воротам соперниц, но Елена Донт отдала крайне неточный пас по направлению к партнерше.
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    • 15'
      Играют режиссеры трансляции сейчас красивыми планами, показывая нам главных тренеров команд. Солидное преимущество имеют "красные дьяволы" в последние минуты по владению мячом, стоит отметить этот факт.
    • 14'
      Бельгийки смогли освоиться на поле в Манчестере. В самом начале матча у итальянок было преимущество по игре, но сейчас инициатива постепенно перекочевала в руки и ноги "скуадры адзурры".
    • 12'
      Елена Донт выполнил навес от углового флага в сторону к воротам, но мяч ушел за пределы поля, так и не долетев до кого-либо из адресатов.
    • Угловой
      11'
      Пытаются фанаты подбодрить сейчас команду из Италии. Сегодня тут фанатов этой сборной значительно больше. Бельгия же тем временем угловой на правом фланге зарабатывает.
    • 10'
      10 минут отыграли соперницы. Италии сегодня нужно побеждать, чтобы выйти в четвертьфинал женского Евро. Но у Бельгии на эту игру свои виды, и свои задачи.
    • 8'
      Бельгия перехватила на поле инициативу. Перекатывают футболистки этой команды мяч в районе центрального круга, и особо никуда не торопятся.
    • 7'
      Сборная Франции уже открыла счет в матче против Исландии. В ничего не значащем для себя поединка "трехцветные" смогли забить дебютный мяч.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Эйрлингс! А вот первый момент у ворот оппоненток создает Бельгия. 7-й номер "красных дьяволов" нанесла удар по воротам, и мяч полетел чуть выше цели!
    • 5'
      5 минут отыграли соперницы. Сборная Италии контролирует мяч на половине поля соперниц. Мало пока моментов у "скуадры адзурры", но все еще впереди.
    • Угловой
      3'
      Снова подача снаряда с правого края на дальний угол вратарской. Удар по воротам от Симонетти, но он крайне невзрачный, и слишком просто для вратаря.
    • Угловой
      2'
      Тут же сборная Италии заработала угловой удар на правом фланге. Последовала подача на ближнюю штангу. Мяч попадает в голову сопернице и улетает снова за лицевую.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Ивана Мартинчич (Хорватия);
      Ассистент: Саня Роджак-Каршич (Подравске-Сесвете, Хорватия);
      Ассистент: Сташа Шпур (Словения);
      Резервный: Ивана Пройковска (Северная Македония).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех, кто неравнодушен к женскому футболу, на один из матчей группового этап женского чемпионата Европы. В рамках поединка 3-го тура сойдутся лицом к лицу игроки сборных Италии и Бельгии. Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Академи».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 110
    Италия (жен) 80.9% (89)
    X 11.8% (13)
    Бельгия (жен) 7.3% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия (жен)
    Ничья
    Бельгия (жен)
    1.85
    4.05
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия (жен) 0:0 Бельгия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Италия (жен) 0:0 Бельгия (жен)

    Исход игры
    Италия (жен)
    81.1% (90)
    Ничья
    11.7% (13)
    Бельгия (жен)
    7.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.22% (73)
    Меньше
    31.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    78.5% (84)
    Нет
    21.5% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Италия (жен)
    55.9% (62)
    1:0 Италия (жен)
    12.6% (14)
    1:1 Ничья
    9.9% (11)
    2:0 Италия (жен)
    7.2% (8)
    1:2 Бельгия (жен)
    3.6% (4)
    3:2 Италия (жен)
    2.7% (3)
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    Бельгия (жен)
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