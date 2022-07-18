Стадион: Нью-Йорк
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
13
Баша
Сельма
10
Матео
Клара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шевинг АудурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Халльдоурссон Торстейнн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Баша СельмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео КлараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лерон ЖюстинВратарь
- Защитник
-
19 Мбок ГриджЗащитник
-
22 Периссе ЭвЗащитник
-
23 Сиссоко АваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
-
18 Сарр УлематаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дьякр Корин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Исландия (жен)
Франция (жен)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Исландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильхьяльмсдоттир Каролина Леа
|1
|0.33
|Торвальдсдоттир Берглинд Бьёрг
|1
|0.33
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейоро Грас
|3
|1
|Катото Мари-Антуанетт
|1
|0.33
|Диани Кадидиату
|1
|0.33
|Каскарино Дельфин
|1
|0.33
|Мбок Гридж
|1
|0.33
|Малар Мельвин
|1
|0.33
|Каршауи Сакина
|0
|0
|Матео Клара
|0
|0
|Толетти Санди
|0
|0
Карточки
Исландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1
Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1
Франция (жен)
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0
Франция (жен) - Словения (жен) 1:0 Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (жен)
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Исландия (жен)
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Бельгия (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Италия (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Исландия (жен) 0:1 Франция (жен)
Исход игры
Исландия (жен)
4.3% (5)
Ничья
3.4% (4)
Франция (жен)
92.2% (107)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
1:2 Франция (жен)
31% (36)
0:2 Франция (жен)
21.6% (25)
1:3 Франция (жен)
18.1% (21)
0:1 Франция (жен)
7.8% (9)
0:3 Франция (жен)
5.2% (6)
0:4 Франция (жен)
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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