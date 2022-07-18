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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Исландия (жен)
0:1
Первый тайм: 34'
Франция (жен)
0'
0:1
1' Гол
Малар Мельвин

Ход матча

1'
0:1
Малар Мельвин
(Матео Клара)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Исландия (жен) 4.4% (5)
X 2.6% (3)
Франция (жен) 93% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия (жен)
Ничья
Франция (жен)
9.50
5.25
1.33
Все Коэффициенты
1
Сигурдардоттир
Сандра
20
Арнадоттир
Гудни
4
Виггосдоттир
Перла
Глодис
6
Сигурдардоттир
Ингибьёрг
11
Гисладоттир
Гвюдни
Хадльбера
7
Гуннарсдоттир
Сара
Бьорк
8
Вильхьяльмсдоттир
Каролина
Леа
10
Бриньярсдоттир
Дагни
23
Йонсдоттир
Свейндис
Яне
9
Торвальдсдоттир
Берглинд
Бьёрг
17
Альбертсдоттир
Агла-Мария
21
Пейро-Магнин
Полин
4
Торран
Марион
5
Тункара
Айссату
3
Ренар
Венди
13
Баша
Сельма
6
Толетти
Санди
14
Бильбо
Шарлот
10
Матео
Клара
11
Диани
Кадидиату
12
Малар
Мельвин
17
Бальтимор
Санди
Исландия (жен)
4-3-3
Франция (жен)
4-3-3

История личных встреч

Исландия (жен)
Франция (жен)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
4:0
ЧЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Исландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильхьяльмсдоттир Каролина Леа 1 0.33
Торвальдсдоттир Берглинд Бьёрг 1 0.33
Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейоро Грас 3 1
Катото Мари-Антуанетт 1 0.33
Диани Кадидиату 1 0.33
Каскарино Дельфин 1 0.33
Мбок Гридж 1 0.33
Малар Мельвин 1 0.33
Каршауи Сакина 0 0
Матео Клара 0 0
Толетти Санди 0 0

Карточки

Исландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1
Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1
Франция (жен)
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0
Франция (жен) - Словения (жен) 1:0 Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (жен) 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Исландия (жен) 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
3. Бельгия (жен) 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Италия (жен) 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 35'
    Гисладоттир на фланге выбила мяч у Диани.
  • 34'
    Гисладоттир справа со штрафного навесила точно в руки Пейро-Магнин.
  • Фол, нарушение
    33'
    Бильбо на фланге сбила Вильхьяльсдоттир.
  • 32'
    Бальтимор длинным забросом вперёд попыталась вывести слева к воротам Малар, но Мельвин не смогла поймать удачно мяч на ногу.
  • Угловой
    30'
    Матео от углового флага навесила на Диани, которую вверху соперницы смогли опередить. Мяч из штрафной площади выбит.
  • 29'
    У Матео справа не получилась нацеленной подача в центр штрафной площади.
  • 28'
    Ренар перед своей штрафной площадью перехватывает практически все передачи верхом. Исландкам  очень сложно бороться с высокой Венди.
  • 26'
    Перерыв в матче. Команды отправились к скамейкам запасных попить воды. Жарко сегодня в Ротерхэме - около тридцати пяти градусов.
  • Офсайд
    24'
    Малар слева выскочила к воротам, но оказалась офсайде.
  • Офсайд
    23'
    Диани на правом фланге забралась в офсайд.
  • 22'
    Диани справа прострелила к воротам. Удар Малар Сандра Сигурдардоттир отразить не смогла, но на линии её подстраховала Ингибьёрг Сигурдардоттир.
  • 20'
    Француженки на своей половине поля подержали мяч, сбивая наступательный порыв соперниц.
  • Фол, нарушение
    19'
    Ингибьёрг Сигурдардоттир в центральном круге грубо сбила Малар.
  • 18'
    Бальтимор слева навесила к дальней штанге, куда партнёрши прибежать не успели.
  • Угловой
    16'
    Матео от углового флага навесила на Ренар, которая головой пробила рядом с дальней штангой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Удар Бальтимор с пятнадцати метров заблокировала Виггосдоттир.
    • 14'
      Диани по центру прорвалась в штрафную площадь, где у неё мяч выбила Ингибьёрг Сигурдардоттир.
    • 13'
      Матео на правом фланге немного увлеклась обводкой и перед прострелом к воротам  упустила мяч за пределы поля.
    • 12'
      Бальтимор слева подошла к штрафной площади и сделала пас в центр на Малар, удар которой заблокировала Ингибьёрг Сигурдардоттир.
    • Угловой
      10'
      Гисладоттир от углового флага навесила на Йонсдоттир, которая головой пробила в перекладину.
    • 9'
      Бальтимор слева от угла штрафной площади не попала в ближний угол ворот.
    • 8'
      Француженки стараются прессинговать соперниц на чужой половине поля.
    • 7'
      Вильхьяльмсдоттир с двадцати трёх метров пробила немного левее ворот.
    • 6'
      Пейро-Магнин вовремя вышла к линии штрафной площади и перехватила длинный заброс вперёд на Йонсдоттир.
    • 5'
      Исландки расположились на чужой половине поля. С флангов передачи в штрафную площадь пока не проходят.
    • 4'
      Француженки быстро обозначили своё преимущество, а ведь они уже обеспечили первое место в группе. Исландкам нужно существенно прибавлять.
    • 2'
      Сборная Исландии играет в синей форме, сборная Франции - в белой.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МАЛАР!!! Матео подошла к штрафной площади и сделала пас на Малар, которая с линии точно пробила в правый угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нью-Йорке"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура группы D чемпионата Европы среди женщин, в котором сыграют сборные Исландии и Франции. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 114
    Исландия (жен) 4.4% (5)
    X 2.6% (3)
    Франция (жен) 93% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (жен)
    Ничья
    Франция (жен)
    9.50
    5.25
    1.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Исландия (жен) 0:1 Франция (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Исландия (жен) 0:1 Франция (жен)

    Исход игры
    Исландия (жен)
    4.3% (5)
    Ничья
    3.4% (4)
    Франция (жен)
    92.2% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (69)
    Меньше
    34.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (жен)
    31% (36)
    0:2 Франция (жен)
    21.6% (25)
    1:3 Франция (жен)
    18.1% (21)
    0:1 Франция (жен)
    7.8% (9)
    0:3 Франция (жен)
    5.2% (6)
    0:4 Франция (жен)
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Исландия (жен)
    Франция (жен)
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