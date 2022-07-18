Ренар перед своей штрафной площадью перехватывает практически все передачи верхом. Исландкам очень сложно бороться с высокой Венди.

У Матео справа не получилась нацеленной подача в центр штрафной площади.

Матео от углового флага навесила на Диани, которую вверху соперницы смогли опередить. Мяч из штрафной площади выбит.

Бальтимор длинным забросом вперёд попыталась вывести слева к воротам Малар, но Мельвин не смогла поймать удачно мяч на ногу.

Гисладоттир справа со штрафного навесила точно в руки Пейро-Магнин.

Гисладоттир на фланге выбила мяч у Диани.

Матео от углового флага навесила на Ренар, которая головой пробила рядом с дальней штангой.

Бальтимор слева навесила к дальней штанге, куда партнёрши прибежать не успели.

Француженки на своей половине поля подержали мяч, сбивая наступательный порыв соперниц.

Диани справа прострелила к воротам. Удар Малар Сандра Сигурдардоттир отразить не смогла, но на линии её подстраховала Ингибьёрг Сигурдардоттир.

Диани на правом фланге забралась в офсайд.

Малар слева выскочила к воротам, но оказалась офсайде.

Перерыв в матче. Команды отправились к скамейкам запасных попить воды. Жарко сегодня в Ротерхэме - около тридцати пяти градусов.

15' Удар Бальтимор с пятнадцати метров заблокировала Виггосдоттир.

14' Диани по центру прорвалась в штрафную площадь, где у неё мяч выбила Ингибьёрг Сигурдардоттир.

13' Матео на правом фланге немного увлеклась обводкой и перед прострелом к воротам упустила мяч за пределы поля.

12' Бальтимор слева подошла к штрафной площади и сделала пас в центр на Малар, удар которой заблокировала Ингибьёрг Сигурдардоттир.

10' Гисладоттир от углового флага навесила на Йонсдоттир, которая головой пробила в перекладину.

9' Бальтимор слева от угла штрафной площади не попала в ближний угол ворот.

8' Француженки стараются прессинговать соперниц на чужой половине поля.

7' Вильхьяльмсдоттир с двадцати трёх метров пробила немного левее ворот.

6' Пейро-Магнин вовремя вышла к линии штрафной площади и перехватила длинный заброс вперёд на Йонсдоттир.