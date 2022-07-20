Заметно с началом второго тайма Англия поддавила соперниц к их воротам. Приходится весьма не сладко сборной Испании. Делают ставку на быстрый гол после перерыва "три льва".

Еще один офсайд фиксируют сейчас судьи в атаке у английской сборной. Давление "трех львов" с каждой минутой нарастает все сильнее и сильнее.

Нарушение правил со стороны испанских футболисток. Оттолкнули они на газон Хемп. Стандартное положение зарабатывает команда хозяек.

Жарковато было в Брайтоне днем. Если верить метеорологам, то порядка +40 было в этом городе накануне. Ближе к вечеру стало прохладнее, но на фоне духоты не намного легче соперницам.

Ольга Кармона заработала аут сейчас на левом фланге. Не торопится испанка вводить сферу в игру. Такое ощущение, что испанки сейчас немного ослабили хватку.

Бонмати нанесла удар с дальней дистанции. Сфера полетела в сторону голкипера английской сборной, которая сыграла очень уверенно в рамке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 0:1! Вот это да!

Стартовал в нашем матче тем временем второй тайм. С центра поля мяч разыграли футболистки сборной Англии. Удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Вместо Марты Кардоны на поле появилась Атенеа Дель Кастильо. Первая замена в нашей встрече, отметим ее в нашем протоколе, друзья!

Штрафной удар разыграли англичанки тем временем. Подача с правого фланга, и в офсайде сразу две футболистки "трех львов" оказались, что не укрылось от зоркого взгляда судьи.

Подача с левого фланга в центр штрафной, и Хемп головой пыталась нанести удар по рамке противниц. Мяч пошел намного левее цели. Удар от ворот.

Показали нам статистику по ударам в сторону ворот. Тут впереди испанская команда - 6:1. По ударам в сторону ворот также впереди "красная фурия" - 1:0.

Испанки совсем не согласны с мнением о том, что английская сборная должна пройти дальше. Снова взяли снаряд под свой контроль футболистки "красной фурии".

А здесь Лен снесла соперницу в центре поля. Подставила ее партнерша по команде, потеряв мяч в центре поля. Пришлось фолить на "горчичник" испанке.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей в первом четвертьфинальном поединке женского Евро.

Не удается Марионе мяч оставить в игре. Пыталась она в подкате прострелить сферу в район линии вратарской, но сделала это уже в тот момент, когда со снарядом выкатилась за пределы поля.

Ольга снова приняла не самое верное решение. С левого фланга она выполняла подачу на дальнюю штангу - сфера полетела намного сильнее и выше адресата.

Сарина Вигман, будучи настоящей звездой английской сборной, заметно нервничает. Наставница английской сборной показывает это своим внешним видом, что видно даже невооруженным взглядом.

Еще один прострел с левого фланга. Мяч попадает в ногу защитнице сборной Англии, после чего улетает за пределы поля. В итоге угловой заработать удается испанкам.

И снова розыгрыш стандарта не принес "красной фурии" ничего интересного. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где уверенно сыграли защитницы английской команды.

Неоднократно все футболистки сборной Англии отмечали, что они ориентированы только на золотые награды, но пока против Испании команда смотрится невзрачно, и практически не атакует.

Мало-помалу первый тайм идет к концу. Стоит отметить, что испанки продолжают владеть мячом чаще, но начинает выцарапывать эти самые проценты команда "трех львов" - 43% против 57% в данный момент.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБИВАЕТ УАЙТ! НО ОФСАЙД! Предварительно "вне игры" определяет судейская бригада. Кстати говоря, в офсайде в динамике эпизода была не Уайт, а Бронз, но та также участвовала в эпизоде самым прямым образом.

С точки зрения атаки и стандартов сборная Англии - самая опасная сборная на чемпионате Европы, в этом нет сомнений. Действует на этом Евро команда "трех львов" просто великолепно.

Забрали мяч под свой контроль сейчас англичанки. Кажется, что команда нацелена на то, чтобы здесь и сейчас выйти в матче вперед.

28' По проценту владения, кстати говоря, впереди Испания. По данному показателю у нас 41% против 59%. Испанки действуют в этом плане увереннее.

27' Активнее пока что нарушает правила сборная Англии. 6:2 по данному показателю, стоит отметить этот факт. Правда, пока Фраппар карточки желтого цвета не показывает.

26' Ольга забегала по левому флангу, но партнерша предпочла другой сценарий развития атаки. В итоге с мячом Испания рассталась ввиду уверенного отбора англичанок.

25' Снова неудачный розыгрыш корнера. Мяч летит прямо в руки голкиперу сборной Англии, снимающей весь верх довольно уверенно в этой игре.

24' Атаковала снова Испания довольно опасно. Удалось довести дело до удара по воротам Марте Кардоне, но сфера была направлена чуть выше цели. Правда, не обошлось без рикошета. Угловой.

23' Мид попыталась просочиться через Кармону в штрафную соперниц по правому флангу, но испанская команда готова ко всем неожиданным наскокам англичанок.

22' Штрафной удар сборная Испании на левом фланге. Последовала подача снаряда на ближнюю штангу. Гуйярро играла головой вдоль вратарской, но партнершам по команде не удалось добавить сферу в сетку.

21' Вновь угловой у ворот соперниц испанки заработали, но корнер не привел ни к чему интересному. Была сфера выбита за пределы футбольного поля.

19' Момент! Мария Леон подкручивала сейчас мяч в сторону ворот соперниц. Снаряд полетел мощно к воротам, но все же ушел выше цели по итогу!

18' Завтра Германия сыграет в очной встрече против Австрии. Весьма интересные четвертьфиналы мы получаем. Будет очень интересно посмотреть и на остальные игры.

17' Хемп снова выполняла передачу с левого фланга в штрафную соперниц - мяч прилетел в руки голкиперу испанской команды. Весьма осторожный футбол.

16' Кстати говоря, формат проведения матчей плей-офф женского Евро такой же, как и у мужчин. В случае ничьей в основное время матча, нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. После этого и серия пенальти, если кто-то из соперниц не обеспечит себе преимущество по итогам 30 компенсированных минут экстра-таймов.

14' Хемп на левом фланге попыталась уйти от соперниц, но те успели выбить сферу за боковую линию. Аут в результате удается заработать команде хозяек.

13' Хороший темп игры с первых минут показывают испанки. Они своих оппоненток заставляют бегать с мячом и без него. Столь активно играющего оппонента еще не было у англичанок на этом Евро.

12' Мид со стандарта, с правого края выполняла подачу в центр штрафной. Уайт головой отправляла мяч в сторону ворот, но сфера пошла левее цели. К слову, у 9-го номера англичанок было еще и положение "вне игры".

11' Мид со стандарта, с правого края выполняла подачу в центр штрафной. Уайт головой отправляла мяч в сторону ворот, но сфера пошла левее цели. К слову, у 9-го номера англичанок было еще и положение "вне игры".

10' У Мид выбивают мяч на правом фланге соперницы. Ольга Кармона слишком грубо выбила у соперницы снаряд. Едва не нанесла она серьезную травму оппонентке.

9' В итоге последовала подача в центр штрафной, Парадес смогла сбросить сферу на дальнюю штангу, и Кардону не смогла переправить сферу в ворота с близкого расстояния.

8' В атаку вышли сейчас испанки. Удалось им на правом фланге заработать угловой. Готовится подача от углового флага, посмотрим, что из этого получится.

7' Заводятся трибуны, гонят вперед сборную Англии. В атаке "три льва" по правому флангу, но оказывается Мид в положении "вне игры". Офсайд определен с огромным запозданием.

5' Ольга Кармона врезалась в голкипера сборной Англии, которая оказалась на газоне. Все в порядке с кипером. Травмы удалось избежать, своевременно сгруппировавшись.

4' Уже по традиции полные трибуны на матче английской сборной. Для этого турнира данный факт уже весьма привычен. Да и вообще, с посещаемостью на матчах женского Евро полный порядок.

3' С первых минут перекатывают мяч в районе центрального круга футболистки сборной Испании. Никто и никуда пока не торопится. Присматриваются друг к другу соперницы.

2' Футболистки сборной Англии предстали сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки испанской команды появились на футбольном газоне в красно-синем обмундировании.