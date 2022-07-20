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  3. Чемпионат Европы (женщины) 2022

Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Англия (жен)
0:0
Второй тайм: 54'
Испания (жен)
0'
45' Желтая карточка
Леон Мария

Ход матча

45'
 
Леон Мария
46'
 
Дель Кастильо Атенеа
Кардона Марта
Прогнозы 112
Англия (жен) 87.5% (98)
X 5.4% (6)
Испания (жен) 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (жен)
Ничья
Испания (жен)
2.10
3.55
3.95
Все Коэффициенты
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
8
Уильямсон
Леа
3
Дэйли
Рейчел
10
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
9
Уайт
Эллен
13
Панос
Сандра
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
16
Леон
Мария
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
12
Гуйярро
Патри
18
Абельейра
Тереза
11
Кардона
Марта
9
Гонсалес
Эстер
8
Кальдентей
Мариона
Англия (жен)
4-2-3-1
Испания (жен)
4-3-3

История личных встреч

Англия (жен)
Испания (жен)

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:1
ЧЕ
2:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мид Бет 5 1.25
Руссо Алессия 3 0.75
Уайт Эллен 2 0.5
Кирби Фран 1 0.25
Хемп Лорен 1 0.25
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.25
Бронз Люси 0 0
Уолш Кейра 0 0
Тун Элла 0 0
Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальдентей Мариона 1 (1) 0.25
Паредес Ирен 1 0.25
Бонмати Айтана 1 0.25
Гарсия Люсия 1 0.25
Кардона Марта 1 0.25
Леон Мария 0 0
Ольга Кармона Гарсия 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Ирен 1 0
Уахаби Лейла 1 0
Леон Мария 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4
Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1
Шотландия (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Испания (жен) - Шотландия (жен) 8:0 Испания (жен) - Фарерские острова (жен) 12:0 Украина (жен) - Испания (жен) 0:6 Испания (жен) - Morocco W 3:0 Венгрия (жен) - Испания (жен) 0:7 Фарерские острова (жен) - Испания (жен) 0:10 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Испания (жен) - Мексика (жен) 3:0 Испания (жен) - Голландия (жен) 1:0 Испания (жен) - Польша (жен) 3:0
1/4 финала
0 Англия (жен)
0 Испания (жен)
0 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
0 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
0 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 0:1!
    Вот это да!
  • 55'
    Бонмати нанесла удар с дальней дистанции. Сфера полетела в сторону голкипера английской сборной, которая сыграла очень уверенно в рамке.
  • 54'
    Ольга Кармона заработала аут сейчас на левом фланге. Не торопится испанка вводить сферу в игру. Такое ощущение, что испанки сейчас немного ослабили хватку.
  • 53'
    Жарковато было в Брайтоне днем. Если верить метеорологам, то порядка +40 было в этом городе накануне. Ближе к вечеру стало прохладнее, но на фоне духоты не намного легче соперницам.
  • Фол, нарушение
    51'
    Нарушение правил со стороны испанских футболисток. Оттолкнули они на газон Хемп. Стандартное положение зарабатывает команда хозяек.
  • Офсайд
    50'
    Еще один офсайд фиксируют сейчас судьи в атаке у английской сборной. Давление "трех львов" с каждой минутой нарастает все сильнее и сильнее.
  • 49'
    Заметно с началом второго тайма Англия поддавила соперниц к их воротам. Приходится весьма не сладко сборной Испании. Делают ставку на быстрый гол после перерыва "три льва".
  • Офсайд
    48'
    Штрафной удар разыграли англичанки тем временем. Подача с правого фланга, и в офсайде сразу две футболистки "трех львов" оказались, что не укрылось от зоркого взгляда судьи.
  • Замена
    47'
    Вместо Марты Кардоны на поле появилась Атенеа Дель Кастильо. Первая замена в нашей встрече, отметим ее в нашем протоколе, друзья!
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем матче тем временем второй тайм. С центра поля мяч разыграли футболистки сборной Англии. Удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых мячей в первом четвертьфинальном поединке женского Евро.
  • Желтая карточка
    45'
    А здесь Лен снесла соперницу в центре поля. Подставила ее партнерша по команде, потеряв мяч в центре поля. Пришлось фолить на "горчичник" испанке.
  • 44'
    Испанки совсем не согласны с мнением о том, что английская сборная должна пройти дальше. Снова взяли снаряд под свой контроль футболистки "красной фурии".
  • Анонс
    43'
    Показали нам статистику по ударам в сторону ворот. Тут впереди испанская команда - 6:1. По ударам в сторону ворот также впереди "красная фурия" - 1:0.
  • 42'
    Подача с левого фланга в центр штрафной, и Хемп головой пыталась нанести удар по рамке противниц. Мяч пошел намного левее цели. Удар от ворот.
  • Бонусы букмекеров
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    • 40'
      Забрали мяч под свой контроль сейчас англичанки. Кажется, что команда нацелена на то, чтобы здесь и сейчас выйти в матче вперед.
    • 39'
      С точки зрения атаки и стандартов сборная Англии - самая опасная сборная на чемпионате Европы, в этом нет сомнений. Действует на этом Евро команда "трех львов" просто великолепно.
    • Офсайд
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБИВАЕТ УАЙТ! НО ОФСАЙД! Предварительно "вне игры" определяет судейская бригада. Кстати говоря, в офсайде в динамике эпизода была не Уайт, а Бронз, но та также участвовала в эпизоде самым прямым образом. 
    • Анонс
      36'
      Мало-помалу первый тайм идет к концу. Стоит отметить, что испанки продолжают владеть мячом чаще, но начинает выцарапывать эти самые проценты команда "трех львов" - 43% против 57% в данный момент.
    • 35'
      Неоднократно все футболистки сборной Англии отмечали, что они ориентированы только на золотые награды, но пока против Испании команда смотрится невзрачно, и практически не атакует.
    • 34'
      И снова розыгрыш стандарта не принес "красной фурии" ничего интересного. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где уверенно сыграли защитницы английской команды.
    • Угловой
      33'
      Еще один прострел с левого фланга. Мяч попадает в ногу защитнице сборной Англии, после чего улетает за пределы поля. В итоге угловой заработать удается испанкам.
    • 32'
      Сарина Вигман, будучи настоящей звездой английской сборной, заметно нервничает. Наставница английской сборной показывает это своим внешним видом, что видно даже невооруженным взглядом.
    • 31'
      Ольга снова приняла не самое верное решение. С левого фланга она выполняла подачу на дальнюю штангу - сфера полетела намного сильнее и выше адресата.
    • 30'
      Не удается Марионе мяч оставить в игре. Пыталась она в подкате прострелить сферу в район линии вратарской, но сделала это уже в тот момент, когда со снарядом выкатилась за пределы поля.
    • Анонс
      28'
      По проценту владения, кстати говоря, впереди Испания. По данному показателю у нас 41% против 59%. Испанки действуют в этом плане увереннее.
    • 27'
      Активнее пока что нарушает правила сборная Англии. 6:2 по данному показателю, стоит отметить этот факт. Правда, пока Фраппар карточки желтого цвета не показывает.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ольга забегала по левому флангу, но партнерша предпочла другой сценарий развития атаки. В итоге с мячом Испания рассталась ввиду уверенного отбора англичанок.
    • 25'
      Снова неудачный розыгрыш корнера. Мяч летит прямо в руки голкиперу сборной Англии, снимающей весь верх довольно уверенно в этой игре.
    • Угловой
      24'
      Атаковала снова Испания довольно опасно. Удалось довести дело до удара по воротам Марте Кардоне, но сфера была направлена чуть выше цели. Правда, не обошлось без рикошета. Угловой.
    • 23'
      Мид попыталась просочиться через Кармону в штрафную соперниц по правому флангу, но испанская команда готова ко всем неожиданным наскокам англичанок.
    • Опасный момент
      22'
      Штрафной удар сборная Испании на левом фланге. Последовала подача снаряда на ближнюю штангу. Гуйярро играла головой вдоль вратарской, но партнершам по команде не удалось добавить сферу в сетку.
    • Угловой
      21'
      Вновь угловой у ворот соперниц испанки заработали, но корнер не привел ни к чему интересному. Была сфера выбита за пределы футбольного поля.
    • Опасный момент
      19'
      Момент! Мария Леон подкручивала сейчас мяч в сторону ворот соперниц. Снаряд полетел мощно к воротам, но все же ушел выше цели по итогу!
    • 18'
      Завтра Германия сыграет в очной встрече против Австрии. Весьма интересные четвертьфиналы мы получаем. Будет очень интересно посмотреть и на остальные игры.
    • 17'
      Хемп снова выполняла передачу с левого фланга в штрафную соперниц - мяч прилетел в руки голкиперу испанской команды. Весьма осторожный футбол.
    • Анонс
      16'
      Кстати говоря, формат проведения матчей плей-офф женского Евро такой же, как и у мужчин. В случае ничьей в основное время матча, нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. После этого и серия пенальти, если кто-то из соперниц не обеспечит себе преимущество по итогам 30 компенсированных минут экстра-таймов.
    • 14'
      Хемп на левом фланге попыталась уйти от соперниц, но те успели выбить сферу за боковую линию. Аут в результате удается заработать команде хозяек.
    • 13'
      Хороший темп игры с первых минут показывают испанки. Они своих оппоненток заставляют бегать с мячом и без него. Столь активно играющего оппонента еще не было у англичанок на этом Евро.
    • 12'
      Мид со стандарта, с правого края выполняла подачу в центр штрафной. Уайт головой отправляла мяч в сторону ворот, но сфера пошла левее цели. К слову, у 9-го номера англичанок было еще и положение "вне игры".
    • Офсайд
      11'
      Мид со стандарта, с правого края выполняла подачу в центр штрафной. Уайт головой отправляла мяч в сторону ворот, но сфера пошла левее цели. К слову, у 9-го номера англичанок было еще и положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      10'
      У Мид выбивают мяч на правом фланге соперницы. Ольга Кармона слишком грубо выбила у соперницы снаряд. Едва не нанесла она серьезную травму оппонентке. 
    • Опасный момент
      9'
      В итоге последовала подача в центр штрафной, Парадес смогла сбросить сферу на дальнюю штангу, и Кардону не смогла переправить сферу в ворота с близкого расстояния.
    • Угловой
      8'
      В атаку вышли сейчас испанки. Удалось им на правом фланге заработать угловой. Готовится подача от углового флага, посмотрим, что из этого получится.
    • Офсайд
      7'
      Заводятся трибуны, гонят вперед сборную Англии. В атаке "три льва" по правому флангу, но оказывается Мид в положении "вне игры". Офсайд определен с огромным запозданием. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Ольга Кармона врезалась в голкипера сборной Англии, которая оказалась на газоне. Все в порядке с кипером. Травмы удалось избежать, своевременно сгруппировавшись.
    • 4'
      Уже по традиции полные трибуны на матче английской сборной. Для этого турнира данный факт уже весьма привычен. Да и вообще, с посещаемостью на матчах женского Евро полный порядок.
    • 3'
      С первых минут перекатывают мяч в районе центрального круга футболистки сборной Испании. Никто и никуда пока не торопится. Присматриваются друг к другу соперницы.
    • 2'
      Футболистки сборной Англии предстали сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки испанской команды появились на футбольном газоне в красно-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Брайтоне стартовала! Удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
      Ассистент: Элоди Коппола (Франция);
      Ассистент: Мануэла Николози (Франция);
      Резервный: Лина Лехтоваара (Финляндия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к женскому футболу. В рамках четвертьфинального поединке женского чемпионата Европы сойдутся лицом к лицу игроки сборной Англии и Испании. Встреча состоится в Брайтоне, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 112
    Англия (жен) 87.5% (98)
    X 5.4% (6)
    Испания (жен) 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия (жен)
    Ничья
    Испания (жен)
    2.10
    3.55
    3.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (жен) 0:0 Испания (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (жен) 0:0 Испания (жен)

    Исход игры
    Англия (жен)
    87.5% (98)
    Ничья
    5.4% (6)
    Испания (жен)
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.98% (71)
    Меньше
    33.02% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.75% (75)
    Нет
    29.25% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (жен)
    47.3% (53)
    1:0 Англия (жен)
    24.1% (27)
    3:1 Англия (жен)
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    3:2 Англия (жен)
    2.7% (3)
    1:2 Испания (жен)
    2.7% (3)
    2:0 Англия (жен)
    1.8% (2)
    1:3 Испания (жен)
    1.8% (2)
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    Англия (жен)
    Испания (жен)
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