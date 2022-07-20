Стадион: Фалмер
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
13
Панос
Сандра
16
Леон
Мария
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мид БетПолузащитник
-
14 Кирби ФранПолузащитник
-
11 Хемп ЛоренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Стоукс ДемиЗащитник
- Защитник
-
16 Скотт ДжиллПолузащитник
-
20 Тун ЭллаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
-
13 Панос СандраВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Леон МарияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уахаби ЛейлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гарсия ЛюсияНападающий
- Нападающий
-
22 Пина КлаудияНападающий
-
Главный тренер: Вилда Жорже
История личных встреч
Англия (жен)
Испания (жен)
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мид Бет
|5
|1.25
|Руссо Алессия
|3
|0.75
|Уайт Эллен
|2
|0.5
|Кирби Фран
|1
|0.25
|Хемп Лорен
|1
|0.25
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.25
|Бронз Люси
|0
|0
|Уолш Кейра
|0
|0
|Тун Элла
|0
|0
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальдентей Мариона
|1 (1)
|0.25
|Паредес Ирен
|1
|0.25
|Бонмати Айтана
|1
|0.25
|Гарсия Люсия
|1
|0.25
|Кардона Марта
|1
|0.25
|Леон Мария
|0
|0
|Ольга Кармона Гарсия
|0
|0
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Ирен
|1
|0
|Уахаби Лейла
|1
|0
|Леон Мария
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4
Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1
Шотландия (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Испания (жен) - Шотландия (жен) 8:0 Испания (жен) - Фарерские острова (жен) 12:0 Украина (жен) - Испания (жен) 0:6 Испания (жен) - Morocco W 3:0 Венгрия (жен) - Испания (жен) 0:7 Фарерские острова (жен) - Испания (жен) 0:10 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Испания (жен) - Мексика (жен) 3:0 Испания (жен) - Голландия (жен) 1:0 Испания (жен) - Польша (жен) 3:0
Прогнозы на матч Англия (жен) 0:0 Испания (жен)
Исход игры
Англия (жен)
87.5% (98)
Ничья
5.4% (6)
Испания (жен)
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.98% (71)
Меньше
33.02% (35)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
2:1 Англия (жен)
47.3% (53)
1:0 Англия (жен)
24.1% (27)
3:1 Англия (жен)
7.1% (8)
1:1 Ничья
5.4% (6)
3:2 Англия (жен)
2.7% (3)
1:2 Испания (жен)
2.7% (3)
2:0 Англия (жен)
1.8% (2)
1:3 Испания (жен)
1.8% (2)
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