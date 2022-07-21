Стадион: Брентфорд Коммьюнити
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15
Гвинн
Джулия
20
Магулл
Лина
13
Дебриц
Зара
19
Бюль
Клара
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гвинн ДжулияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бюль КлараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бранд ЮлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Васмут ТабеаНападающий
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Билла НикольНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пал ЖасминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эдер ЖасминПолузащитник
-
20 Макас ЛизаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фурманн Ирен
История личных встреч
Германия (жен)
Австрия (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|3
|1
|Магулл Лина
|1
|0.33
|Бюль Клара
|1
|0.33
|Аньоми Николь
|1
|0.33
|Латтвайн Лена
|1
|0.33
|Шюллер Леа
|1
|0.33
|Кляйнхерне София
|1
|0.33
|Гвинн Джулия
|0
|0
|Раух Фелицитас
|0
|0
|Лохман Сидней
|0
|0
|Обердорф Лена
|0
|0
|Хендрих Катрин
|0
|0
Австрия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билла Николь
|1
|0.33
|Шихтль Катарина
|1
|0.33
|Нашенвенг Катарина
|1
|0.33
|Пунтигам Сара
|0
|0
|Ашауэр Верена
|0
|0
Карточки
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раух Фелицитас
|2
|0
|Обердорф Лена
|2
|0
|Хегеринг Марина
|1
|0
Австрия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веннингер Карина
|1
|0
|Хикерсбергер-Фёллер Юлия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0
Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Германия (жен) - Австралия (жен) 5:2 Голландия (жен) - Германия (жен) 2:1
Австрия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1
Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Австрия (жен) - Латвия (жен) 8:0 Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 3:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Австрия (жен) - Румыния (жен) 6:1 Люксембург (жен) - Австрия (жен) 0:8 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Северная Ирландия (жен) - Австрия (жен) 2:2 Австрия (жен) - Люксембург (жен) 5:0 Северная Македония (жен) - Австрия (жен) 0:6 Латвия (жен) - Австрия (жен) 1:8 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Австрия (жен) - Словакия (жен) 1:0 Австрия (жен) - Швеция (жен) 1:6 Австрия (жен) - Сербия (жен) 1:0
Прогнозы на матч Германия (жен) - Австрия (жен)
Исход игры
Германия (жен)
93.7% (104)
Ничья
1.8% (2)
Австрия (жен)
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
44.34% (47)
Нет
55.66% (59)
Популярный счёт
2:0 Германия (жен)
34.2% (38)
2:1 Германия (жен)
24.3% (27)
3:1 Германия (жен)
13.5% (15)
1:0 Германия (жен)
11.7% (13)
3:0 Германия (жен)
4.5% (5)
0:1 Австрия (жен)
1.8% (2)
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