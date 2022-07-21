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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Германия (жен)
 
Позже
Австрия (жен)
Прогнозы 111
Германия (жен) 93.7% (104)
X 1.8% (2)
Австрия (жен) 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия (жен)
Ничья
Австрия (жен)
1.32
5.80
9.60
Все Коэффициенты
1
Фромс
Мерле
15
Гвинн
Джулия
3
Хендрих
Катрин
5
Хегеринг
Марина
17
Раух
Фелицитас
20
Магулл
Лина
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
9
Хут
Свеня
11
Попп
Александра
19
Бюль
Клара
1
Цинсбергер
Мануэла
12
Винройтер
Лаура
7
Веннингер
Карина
2
Георгиева
Марина
19
Ашауэр
Верена
17
Пунтигам
Сара
18
Хикерсбергер-Фёллер
Юлия
9
Задражил
Сара
10
Файерзингер
Лаура
8
Данст
Барбара
15
Билла
Николь
Германия (жен)
4-3-3
Австрия (жен)
4-1-4-1

История личных встреч

Германия (жен)
Австрия (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 3 1
Магулл Лина 1 0.33
Бюль Клара 1 0.33
Аньоми Николь 1 0.33
Латтвайн Лена 1 0.33
Шюллер Леа 1 0.33
Кляйнхерне София 1 0.33
Гвинн Джулия 0 0
Раух Фелицитас 0 0
Лохман Сидней 0 0
Обердорф Лена 0 0
Хендрих Катрин 0 0
Австрия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билла Николь 1 0.33
Шихтль Катарина 1 0.33
Нашенвенг Катарина 1 0.33
Пунтигам Сара 0 0
Ашауэр Верена 0 0

Карточки

Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раух Фелицитас 2 0
Обердорф Лена 2 0
Хегеринг Марина 1 0
Австрия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веннингер Карина 1 0
Хикерсбергер-Фёллер Юлия 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0
Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Германия (жен) - Австралия (жен) 5:2 Голландия (жен) - Германия (жен) 2:1
Австрия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1
Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Австрия (жен) - Латвия (жен) 8:0 Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 3:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Австрия (жен) - Румыния (жен) 6:1 Люксембург (жен) - Австрия (жен) 0:8 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Северная Ирландия (жен) - Австрия (жен) 2:2 Австрия (жен) - Люксембург (жен) 5:0 Северная Македония (жен) - Австрия (жен) 0:6 Латвия (жен) - Австрия (жен) 1:8 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Австрия (жен) - Словакия (жен) 1:0 Австрия (жен) - Швеция (жен) 1:6 Австрия (жен) - Сербия (жен) 1:0
1/4 финала
2 Англия (жен)
1 Испания (жен)
0 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
0 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
0 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
Англия (жен)
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия (жен) - Австрия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2022, осталось 16 минут.

    Главный судья: Rebecca Welch

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Германия (жен) 93.7% (104)
    X 1.8% (2)
    Австрия (жен) 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия (жен)
    Ничья
    Австрия (жен)
    1.32
    5.80
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Германия (жен) - Австрия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Германия (жен) - Австрия (жен)

    Исход игры
    Германия (жен)
    93.7% (104)
    Ничья
    1.8% (2)
    Австрия (жен)
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    44.34% (47)
    Нет
    55.66% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Германия (жен)
    34.2% (38)
    2:1 Германия (жен)
    24.3% (27)
    3:1 Германия (жен)
    13.5% (15)
    1:0 Германия (жен)
    11.7% (13)
    3:0 Германия (жен)
    4.5% (5)
    0:1 Австрия (жен)
    1.8% (2)
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    Германия (жен)
    Австрия (жен)
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