Стадион: Leigh Sports Village
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
16'
14
Бьорн
Натали
22
Делосе
Лаура
19
Кес
Сари
20
Бисманс
Жюли
16
Миннарт
Мари
11
Кайман
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бьорн НаталиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Делосе ЛаураЗащитник
-
19 Кес СариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бисманс ЖюлиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Миннарт МариПолузащитник
-
11 Кайман ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лемей ДидеВратарь
-
21 Лихтфус ЛизаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Донт ЕленаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сернелс Ив
Бомбардиры внутри турнира
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельдаль Филиппа
|2
|0.5
|Асллани Косоваре
|1 (1)
|0.25
|Рольфо Фридолина
|1
|0.25
|Андерссон Йонна
|1
|0.25
|Блакстениус Стина
|1
|0.25
|Беннисон Ханна
|1
|0.25
|Шоуг Сильвия
|0
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайман Жанис
|1
|0.25
|Де Кеньи Тине
|1
|0.25
|Ванхавермат Жюстин
|1 (1)
|0.25
|Вулларт Тесса
|0
|0
|Кес Сари
|0
|0
Карточки
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Магдалена
|1
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|1
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тысяк Эмбер
|1
|1
|Филтьенс Давина
|1
|0
|Ванхавермат Жюстин
|1
|0
|Делакау Фели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1
Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Прогнозы на матч Швеция (жен) 0:0 Бельгия (жен)
Исход игры
Швеция (жен)
76% (95)
Ничья
8.8% (11)
Бельгия (жен)
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Швеция (жен)
36% (45)
1:0 Швеция (жен)
15.2% (19)
2:0 Швеция (жен)
10.4% (13)
3:1 Швеция (жен)
8% (10)
1:1 Ничья
7.2% (9)
1:2 Бельгия (жен)
7.2% (9)
3:2 Швеция (жен)
1.6% (2)
0:2 Бельгия (жен)
1.6% (2)
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