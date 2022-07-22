Первый тайм

17' Асллани здорово пробросила мяч вдоль линии штрафной, но затем очень далеко сферу обработала от себя и не получилось ударить или прострелить у нее.

16' Бисманс получает желтую карточку, завалила она Аслани на газон.

15' Флангами сегодня играют бельгийки, но пока нету хороших подач в штрафную.

14' Илестедт почти в упор била по воротам, Блакстениус чуть не добила мяч в ворота, но Эврар очень уверенно забрала сферу.

13' Немного больше мяч контролирует сборная "Бельгии" , но опаснее у шведов атаки.

12' Ангельдаль сейчас не попала по воротам после скидки Блакстениус, которая отобрала мяч на левом фланге.