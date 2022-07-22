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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Швеция (жен)
0:0
Первый тайм: 18'
Бельгия (жен)
0'
16' Желтая карточка
Бисманс Жюли

Ход матча

16'
 
Бисманс Жюли
Прогнозы 123
Швеция (жен) 75.6% (93)
X 8.9% (11)
Бельгия (жен) 15.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция (жен)
Ничья
Бельгия (жен)
1.33
5.70
8.40
Все Коэффициенты
1
Линдаль
Хедвиг
13
Илестедт
Аманда
3
Сембрандт
Линда
6
Эрикссон
Магдалена
5
Нильден
Аманда
16
Ангельдаль
Филиппа
9
Асллани
Косоваре
14
Бьорн
Натали
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
11
Блакстениус
Стина
18
Рольфо
Фридолина
1
Эврар
Ники
22
Делосе
Лаура
19
Кес
Сари
18
Де
Неве
Лаура
2
Филтьенс
Давина
20
Бисманс
Жюли
10
Ванхавермат
Жюстин
16
Миннарт
Мари
11
Кайман
Жанис
6
Де
Кеньи
Тине
9
Вулларт
Тесса
Швеция (жен)
4-3-3
Бельгия (жен)
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельдаль Филиппа 2 0.5
Асллани Косоваре 1 (1) 0.25
Рольфо Фридолина 1 0.25
Андерссон Йонна 1 0.25
Блакстениус Стина 1 0.25
Беннисон Ханна 1 0.25
Шоуг Сильвия 0 0
Бельгия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайман Жанис 1 0.25
Де Кеньи Тине 1 0.25
Ванхавермат Жюстин 1 (1) 0.25
Вулларт Тесса 0 0
Кес Сари 0 0

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Магдалена 1 0
Риттинг-Канерид Йоханна 1 0
Бельгия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тысяк Эмбер 1 1
Филтьенс Давина 1 0
Ванхавермат Жюстин 1 0
Делакау Фели 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1
Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0
1/4 финала
2 Англия (жен)
1 Испания (жен)
0 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
2 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
0 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
Англия (жен)
?
Германия (жен)
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 17'
    Асллани здорово пробросила мяч вдоль линии штрафной, но затем очень далеко сферу обработала от себя и не получилось ударить или прострелить у нее.
  • Желтая карточка
    16'
     Бисманс получает желтую карточку, завалила она Аслани на газон.
  • 15'
    Флангами сегодня играют бельгийки, но пока нету хороших подач в штрафную.
  • Опасный момент
    14'
    Илестедт почти в упор била по воротам,  Блакстениус чуть не добила мяч в ворота, но Эврар очень уверенно забрала сферу. 
  • 13'
    Немного больше мяч контролирует сборная "Бельгии" , но опаснее у шведов атаки.
  • 12'
    Ангельдаль сейчас не попала по воротам после скидки Блакстениус, которая отобрала мяч на левом фланге.
  • Анонс
    10'
    У сборной "Швеции" идет серия из  пятнадцати беспроигрышных поединков, где было лишь две ничьи и тринадцать побед.
  • 9'
    Самое интересное, что  Де Неве - центральный защитник, не часто увидишь, чтобы игрок обороны подавал угловые.
  • 8'
    Первый угловой сейчас заработала Делосе для своей команды, будет подача от  Де Неве.
  • 7'
    Ангельдаль била метров с 25 в дальний угол,  Эврар блистательно сыграла и перевела мяч на угловой. 
  • Анонс
    6'
    Победитель данной пары сборных сыграет со сборной "Англии" или сборной "Испании".
  • 5'
     Асллани пыталась выдать в штрафную пас  Риттинг-Канерид. будет аут. 
  • 4'
    Опасно сейчас бельгийки выбегали к штрафной площади шведок, но до удара дело не дошло. 
  • Анонс
    3'
    По итогам группового этапа сборная "Швеции" заняла первое место в группе C, а сборная "Бельгии" заняла второе место в группе D.
  • 2'
    Шведки сегодня в желто-синей форме, бельгийка в черно-красной! 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, явные фавориты сегодня сборная "Швеции" , интересно, сможет ли сборная "Бельгии" дать отпор сегодня.
    • До матча
    • Команды на поле, слушаем гимны и в бой! Небольшой дождь сегодня идет на поле "Ли Спортс Вилладж"!
      "
    • Добрый вечер, дорогие любители спорта №1! Женские сборные Швеции и Бельгии сегодня сразятся в четвертьфинале Евро на стадионе “Ли Спортс Вилладж”. Игру будет освещать Егор Колесников, удачной игры!

       
    Прогнозы 123
    Швеция (жен) 75.6% (93)
    X 8.9% (11)
    Бельгия (жен) 15.4% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швеция (жен)
    Ничья
    Бельгия (жен)
    1.33
    5.70
    8.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Швеция (жен) 0:0 Бельгия (жен)

    Исход игры
    Швеция (жен)
    76% (95)
    Ничья
    8.8% (11)
    Бельгия (жен)
    15.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция (жен)
    36% (45)
    1:0 Швеция (жен)
    15.2% (19)
    2:0 Швеция (жен)
    10.4% (13)
    3:1 Швеция (жен)
    8% (10)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    1:2 Бельгия (жен)
    7.2% (9)
    3:2 Швеция (жен)
    1.6% (2)
    0:2 Бельгия (жен)
    1.6% (2)
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