Стадион: Leigh Sports Village
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Бомбардиры внутри турнира
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельдаль Филиппа
|2
|0.67
|Асллани Косоваре
|1 (1)
|0.33
|Рольфо Фридолина
|1
|0.33
|Андерссон Йонна
|1
|0.33
|Блакстениус Стина
|1
|0.33
|Беннисон Ханна
|1
|0.33
|Шоуг Сильвия
|0
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайман Жанис
|1
|0.33
|Де Кеньи Тине
|1
|0.33
|Ванхавермат Жюстин
|1 (1)
|0.33
|Вулларт Тесса
|0
|0
|Кес Сари
|0
|0
Карточки
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Магдалена
|1
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|1
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тысяк Эмбер
|1
|1
|Филтьенс Давина
|1
|0
|Ванхавермат Жюстин
|1
|0
|Делакау Фели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1
Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Прогнозы на матч Швеция (жен) - Бельгия (жен)
Исход игры
Швеция (жен)
80% (20)
Ничья
16% (4)
Бельгия (жен)
4% (1)
Тотал 2.5
Больше
48% (12)
Меньше
52% (13)
Обе команды забьют
Да
64% (16)
Нет
36% (9)
Популярный счёт
2:1 Швеция (жен)
40% (10)
1:0 Швеция (жен)
24% (6)
1:1 Ничья
16% (4)
2:0 Швеция (жен)
12% (3)
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