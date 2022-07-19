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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Швеция (жен)
 
Позже
Бельгия (жен)
Прогнозы 25
Швеция (жен) 80% (20)
X 16% (4)
Бельгия (жен) 4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция (жен)
Ничья
Бельгия (жен)
1.33
5.40
9.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельдаль Филиппа 2 0.67
Асллани Косоваре 1 (1) 0.33
Рольфо Фридолина 1 0.33
Андерссон Йонна 1 0.33
Блакстениус Стина 1 0.33
Беннисон Ханна 1 0.33
Шоуг Сильвия 0 0
Бельгия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайман Жанис 1 0.33
Де Кеньи Тине 1 0.33
Ванхавермат Жюстин 1 (1) 0.33
Вулларт Тесса 0 0
Кес Сари 0 0

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Магдалена 1 0
Риттинг-Канерид Йоханна 1 0
Бельгия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тысяк Эмбер 1 1
Филтьенс Давина 1 0
Ванхавермат Жюстин 1 0
Делакау Фели 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Шотландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Ирландия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Грузия (жен) 4:0 Словакия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Канада (жен) 1:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 0:1 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Новая Зеландия (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Австралия (жен) 4:2 Швеция (жен) - США (жен) 3:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1
Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0
1/4 финала
0 Англия (жен)
0 Испания (жен)
0 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
0 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
0 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция (жен) - Бельгия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 25
    Швеция (жен) 80% (20)
    X 16% (4)
    Бельгия (жен) 4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция (жен)
    Ничья
    Бельгия (жен)
    1.33
    5.40
    9.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Швеция (жен) - Бельгия (жен)

    Исход игры
    Швеция (жен)
    80% (20)
    Ничья
    16% (4)
    Бельгия (жен)
    4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (12)
    Меньше
    52% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (16)
    Нет
    36% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция (жен)
    40% (10)
    1:0 Швеция (жен)
    24% (6)
    1:1 Ничья
    16% (4)
    2:0 Швеция (жен)
    12% (3)
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    Швеция (жен)
    Бельгия (жен)
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