Невероятное везение на стороне сборной Голландии, как миниму дважды "оранжевые" конкретно отскочили.

Грунен с нарушением правил останавливает проход Диани по флангу, еще один "стандарт" зарабатывает сборная Франции.

Справляется сборная Голландии с подачей Периссе со штрафного, вторым темпом Гейоро после скидки партнера пробивает с линии вратарской, но снова Ван Дер Грахт возникает на пути мяча!

Гейоро получает мяч на правом краю штрафной от Малар и простреливает в штрафную, однако подкат Янссен разряжает обстановку.

Бееренстайн зарабатывает перспективный штрафной после фола Гейоро, мяч установлен в нескольких метрах от угла штрафной.

Спице со штрафного подает к линии вратарской, однако Ренар выбивает мяч за боковую.

По владению минимальное преимущество сборной Голландии, однако моменты регулярно создает сборная Франции.

Малар получает мяч в штрафной ближе к левому краю, однако пробивает в касание мимо ближнего угла.

С подачей Толетти с углового голландки справляются, с подбора Каскарино отмечается ударом с 23 метров - мяч попадает в правую штангу ворот "оранжевых"!

С большим трудом сдерживает натиск француженок сборная Голландии, посмотрим, надолго ли хватит "оранжевых".

Периодически на стадионе в Ротерхэме включаются трубачи, поддерживающие сборную Голландии, хотя в целом антураж оставляет делать лучшего.

Последние минуты проходят в спокойном темпе, ничего интересного на поле не происходит.

Позиционная атака сборной Голландии приводит к потере, в итоге Ван Де Донк нарушает правила против Гейоро.

Атака сборной Франции завершается ударом в исполнении Малар с линии вратарской, однако Ван Дер Грахт спасает свою команду, выбивая мяч с ленточки!

24' Каршауи врезается в соперницу и некоторое время лежит на газоне, болезненным получилось это столкновение.

23' Толетти оказывается первой на отскоке и пробивает с 13 метров - мяч летит рядом с "девяткой". Попади в створ, шансов у голкипера не было никаких.

21' Каскарино приближается к штрафной соперника и с 17 метров пробивает по воротам - Ван Домселар вновь вступает в игру.

20' После навеса Толетти с углового Ренар снова добирается до мяча, однако снаряд проходит мимо цели.

19' Угловой в исполнении сборной Франции опасным не получился, вторым темпом француженки снова зарабатывают корнер.

18' Бильбо наносит плотный удар из центральной зоны метров с 27 - Ван Домселар уверенно фиксирует мяч.

17' После прострела с фланга защитница сборной Голландии неудачно попала по мячу, пробив по своим воротам, однако Ван Домселар среагировала на рикошет и спасла свои ворота.

16' "Оранжевые" завершают атаку правым флангом подачей в штрафную - Пейро-Магнин забирает мяч на выходе.

15' Диани завершает свой сольный проход ударом низом с 15 метров - Ван Домселар на месте.