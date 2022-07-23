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  3. Чемпионат Европы (женщины) 2022

Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Франция (жен)
0:0
Перерыв
Голландия (жен)
0'
Прогнозы 113
Франция (жен) 84.1% (95)
X 10.6% (12)
Голландия (жен) 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (жен)
Ничья
Голландия (жен)
1.77
3.90
4.70
Все Коэффициенты
21
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
19
Мбок
Гридж
3
Ренар
Венди
7
Каршауи
Сакина
8
Гейоро
Грас
14
Бильбо
Шарлот
6
Толетти
Санди
11
Диани
Кадидиату
12
Малар
Мельвин
20
Каскарино
Дельфин
16
Ван
Домселар
Дафна
5
Вилмс
Линн
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
18
Каспарий
Керстин
14
Грунен
Джеки
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
8
Спице
Шерида
7
Бееренстайн
Линет
9
Мидема
Вивианн
12
Пелова
Виктория
Франция (жен)
4-3-3
Голландия (жен)
4-3-3

История личных встреч

Франция (жен)
Голландия (жен)

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
3:3
ТМС
1:2
ММ
0:3
ММ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейоро Грас 3 0.75
Катото Мари-Антуанетт 1 0.25
Диани Кадидиату 1 0.25
Каскарино Дельфин 1 0.25
Мбок Гридж 1 0.25
Малар Мельвин 1 0.25
Каршауи Сакина 0 0
Матео Клара 0 0
Толетти Санди 0 0
Голландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейхтер Роме 2 0.5
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.25
Пелова Виктория 1 0.25
Ван Де Донк Даниэль 1 0.25
Роорд Джилл 1 0.25
Эгуррола Дамарис 1 0.25
Спице Шерида 0 0
Мартенс Лиеке 0 0
Вилмс Линн 0 0

Карточки

Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каршауи Сакина 1 0
Голландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роорд Джилл 1 0
Бееренстайн Линет 1 0
Янссен Доминик 1 0
Эгуррола Дамарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
7 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
7
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (жен)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0
Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0 Франция (жен) - Словения (жен) 1:0 Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0
Голландия (жен)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария (жен) - Голландия (жен) 1:4 Голландия (жен) - Португалия (жен) 3:2 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0
Голландия (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Голландия (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Голландия (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Бразилия (жен) - Голландия (жен) 1:1 Голландия (жен) - Япония (жен) 0:0 Чехия (жен) - Голландия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Голландия (жен) 0:2 Кипр (жен) - Голландия (жен) 0:8 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Голландия (жен) - Чехия (жен) 1:1 Голландия (жен) - США (жен) 2:2 Голландия (жен) - Китай (жен) 8:2 Голландия (жен) - Бразилия (жен) 3:3
1/4 финала
2 Англия (жен)
1 Испания (жен)
1 Швеция (жен)
0 Бельгия (жен)
2 Германия (жен)
0 Австрия (жен)
0 Франция (жен)
0 Голландия (жен)
1/2 финала
Англия (жен)
Швеция (жен)
Германия (жен)
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Спице со штрафного подает к линии вратарской, однако Ренар выбивает мяч за боковую.
  • Фол, нарушение
    44'
    Бееренстайн зарабатывает перспективный штрафной после фола Гейоро, мяч установлен в нескольких метрах от угла штрафной.
  • 42'
    Гейоро получает мяч на правом краю штрафной от Малар и простреливает в штрафную, однако подкат Янссен разряжает обстановку.
  • Опасный момент
    41'
    Справляется сборная Голландии с подачей Периссе со штрафного, вторым темпом Гейоро после скидки партнера пробивает с линии вратарской, но снова Ван Дер Грахт возникает на пути мяча!
  • Фол, нарушение
    40'
    Грунен с нарушением правил останавливает проход Диани по флангу, еще один "стандарт" зарабатывает сборная Франции.
  • 39'
    Невероятное везение на стороне сборной Голландии, как миниму дважды "оранжевые" конкретно отскочили.
  • Опасный момент
    37'
    Атака сборной Франции завершается ударом в исполнении Малар с линии вратарской, однако Ван Дер Грахт спасает свою команду, выбивая мяч с ленточки!
  • Фол, нарушение
    35'
    Позиционная атака сборной Голландии приводит к потере, в итоге Ван Де Донк нарушает правила против Гейоро.
  • 33'
    Последние минуты проходят в спокойном темпе, ничего интересного на поле не происходит.
  • 31'
    Периодически на стадионе в Ротерхэме включаются трубачи, поддерживающие сборную Голландии, хотя в целом антураж оставляет делать лучшего.
  • 29'
    С большим трудом сдерживает натиск француженок сборная Голландии, посмотрим, надолго ли хватит "оранжевых".
  • Штанга
    27'
    С подачей Толетти с углового голландки справляются, с подбора Каскарино отмечается ударом с 23 метров - мяч попадает в правую штангу ворот "оранжевых"!
  • 26'
    Малар получает мяч в штрафной ближе к левому краю, однако пробивает в касание мимо ближнего угла.
  • 25'
    По владению минимальное преимущество сборной Голландии, однако моменты регулярно создает сборная Франции.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      24'
      Каршауи врезается в соперницу и некоторое время лежит на газоне, болезненным получилось это столкновение.
    • Опасный момент
      23'
      Толетти оказывается первой на отскоке и пробивает с 13 метров - мяч летит рядом с "девяткой". Попади в створ, шансов у голкипера не было никаких.
    • 21'
      Каскарино приближается к штрафной соперника и с 17 метров пробивает по воротам - Ван Домселар вновь вступает в игру.
    • Угловой
      20'
      После навеса Толетти с углового Ренар снова добирается до мяча, однако снаряд проходит мимо цели.
    • Угловой
      19'
      Угловой в исполнении сборной Франции опасным не получился, вторым темпом француженки снова зарабатывают корнер.
    • 18'
      Бильбо наносит плотный удар из центральной зоны метров с 27 - Ван Домселар уверенно фиксирует мяч.
    • 17'
      После прострела с фланга защитница сборной Голландии неудачно попала по мячу, пробив по своим воротам, однако Ван Домселар среагировала на рикошет и спасла свои ворота.
    • 16'
      "Оранжевые" завершают атаку правым флангом подачей в штрафную - Пейро-Магнин забирает мяч на выходе.
    • 15'
      Диани завершает свой сольный проход ударом низом с 15 метров - Ван Домселар на месте.
    • Угловой
      14'
      Ренар после навеса с углового от Толетти пробивает головой, однако в створ ворот не попадает.
    • 13'
      Толетти со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, где игроки сборной Голландии организуют угловой.
    • Фол, нарушение
      12'
      Каршауи зарабатывает штрафной на левом фланге атаки, первый "стандарт" исполнят француженки.
    • Угловой
      10'
      Спице исполняет подачу с углового, однако оборона сборной Франции с угрозой справляется.
    • 9'
      Спице отмечается ударом из-за пределов штрафной, мяч попадает в Бильбо и проходит мимо створа.
    • Фол, нарушение
      7'
      Первый фол сегодня допускает сборная Голландии, Спице неаккуратно подкатилась под Толетти в центре поля.
    • 5'
      Подачу с левого фланга исполняет кто-то из игроков сборной Голландии, Каршауи, опережая соперницу, головой бьет по своим воротам, однако Пейро-Магнин спасает свои ворота.
    • 4'
      Стартовые минуты проходят с преимуществом сборной Франции, "оранжевые" пока не могут выбраться за центр поля.
    • 3'
      Голландия стала второй в группе С - 1:1 против Швеции, 3:2 с Португалией и 4:1 в игре с Швейцарией.
    • 2'
      Напомним, что Франция выиграла свою группу, причем во всех играх забивали обе команды - 5:1 с Италей, 2:1 с Бельгией и 1:1 с Исландией.
    • 1'
      Гейоро получает мяч в штрафной после хорошего проникающего паса, однако удар с угла вратарской получается чересчур слабым, мяч достается Ван Домселар.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в четвертьфинале женского Евро сыграют сборные Франции и Голландии. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 113
    Франция (жен) 84.1% (95)
    X 10.6% (12)
    Голландия (жен) 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция (жен)
    Ничья
    Голландия (жен)
    1.77
    3.90
    4.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Франция (жен) 0:0 Голландия (жен)

    Исход игры
    Франция (жен)
    84.1% (95)
    Ничья
    10.6% (12)
    Голландия (жен)
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (жен)
    57.5% (65)
    1:0 Франция (жен)
    11.5% (13)
    2:0 Франция (жен)
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    3:2 Франция (жен)
    1.8% (2)
    1:2 Голландия (жен)
    1.8% (2)
    3:1 Франция (жен)
    1.8% (2)
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