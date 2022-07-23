Стадион: Нью-Йорк
0:0
Перерыв
0'
22
Периссе
Эв
19
Мбок
Гридж
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Периссе ЭвЗащитник
-
19 Мбок ГриджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лерон ЖюстинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Баша СельмаЗащитник
-
23 Сиссоко АваЗащитник
- Полузащитник
-
10 Матео КлараПолузащитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Сарр УлематаНападающий
-
Главный тренер: Дьякр Корин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лейхтер РомеНападающий
-
22 Бругтс ЭсмеНападающий
-
-
Главный тренер: Парсонс Марк
История личных встреч
Франция (жен)
Голландия (жен)
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейоро Грас
|3
|0.75
|Катото Мари-Антуанетт
|1
|0.25
|Диани Кадидиату
|1
|0.25
|Каскарино Дельфин
|1
|0.25
|Мбок Гридж
|1
|0.25
|Малар Мельвин
|1
|0.25
|Каршауи Сакина
|0
|0
|Матео Клара
|0
|0
|Толетти Санди
|0
|0
Голландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейхтер Роме
|2
|0.5
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.25
|Пелова Виктория
|1
|0.25
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0.25
|Роорд Джилл
|1
|0.25
|Эгуррола Дамарис
|1
|0.25
|Спице Шерида
|0
|0
|Мартенс Лиеке
|0
|0
|Вилмс Линн
|0
|0
Карточки
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каршауи Сакина
|1
|0
Голландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роорд Джилл
|1
|0
|Бееренстайн Линет
|1
|0
|Янссен Доминик
|1
|0
|Эгуррола Дамарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
7 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
7
8 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (жен)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0
Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0 Франция (жен) - Словения (жен) 1:0 Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0
Голландия (жен)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария (жен) - Голландия (жен) 1:4 Голландия (жен) - Португалия (жен) 3:2 Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0
Голландия (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1 Голландия (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Голландия (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Бразилия (жен) - Голландия (жен) 1:1 Голландия (жен) - Япония (жен) 0:0 Чехия (жен) - Голландия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Голландия (жен) 0:2 Кипр (жен) - Голландия (жен) 0:8 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Голландия (жен) - Чехия (жен) 1:1 Голландия (жен) - США (жен) 2:2 Голландия (жен) - Китай (жен) 8:2 Голландия (жен) - Бразилия (жен) 3:3
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Прогнозы на матч Франция (жен) 0:0 Голландия (жен)
Исход игры
Франция (жен)
84.1% (95)
Ничья
10.6% (12)
Голландия (жен)
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (78)
Меньше
27.78% (30)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Франция (жен)
57.5% (65)
1:0 Франция (жен)
11.5% (13)
2:0 Франция (жен)
7.1% (8)
1:1 Ничья
6.2% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:2 Франция (жен)
1.8% (2)
1:2 Голландия (жен)
1.8% (2)
3:1 Франция (жен)
1.8% (2)
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