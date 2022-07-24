  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
12' Гол
Моралес Максимильяно
14' Желтая карточка
Моралес Альфредо
2:0
75' Гол
Эбер Араужо
90'+4
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
3
Гиббс
Киран
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
8
Посуэло
Алехандро
17
Васильев
Индиана
10
Игуаин
Гонсало
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Интер Майами

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:3
М
2:0
М
2:3
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.62
Эбер Араужо 6 (1) 0.29
Talles Magno 5 (1) 0.24
Хавьер Тиаго 4 0.19
Перейра Габриэл 4 0.19
Калленс Александр 3 0.14
Родригес Сантьяго 2 0.1
Паркс Китон 2 0.1
Моралес Максимильяно 1 0.05
Глостер Кристофер 1 0.05
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.38
Игуаин Гонсало 4 (2) 0.19
Тейлор Роберт 3 0.14
Васильев Индиана 2 0.1
Ласситер Ариэль 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Робинсон Робби 1 0.05
Emerson Rodriguez 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Jean Mota 0 0
Грегоре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Маквей Кристофер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Моралес Альфредо 6 1
Родригес Сантьяго 6 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 7 1
Грегоре 8 0
Jean Mota 4 1
Дюк Брайс 5 0
Йедлин Деандре 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
5
12 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
6
20%
0
0%
1-15
2
7%
1
20%
16-30
4
13%
1
20%
31-45
8
27%
1
20%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
5
17%
2
40%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
5
31%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

12
18
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
5
28%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
6
33%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

42
23
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
7
17%
0
0%
1-15
4
10%
6
26%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
9
21%
3
13%
46-60
6
14%
3
13%
61-75
7
17%
8
35%
76-90

Пропущено

20
32
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
4
20%
6
19%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
2
10%
9
28%
61-75
6
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0
Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     