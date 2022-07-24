Стадион: Янки
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМоралес Максимильяно
14' Желтая карточкаМоралес Альфредо
2:0
75' ГолЭбер Араужо
90'+4
Ход матча
12'
14'
75'
2:0
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
-
32 Noah Allen
-
12 Aime Mabika
-
39 Shaan Hundal
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.62
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.29
|Talles Magno
|5 (1)
|0.24
|Хавьер Тиаго
|4
|0.19
|Перейра Габриэл
|4
|0.19
|Калленс Александр
|3
|0.14
|Родригес Сантьяго
|2
|0.1
|Паркс Китон
|2
|0.1
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|Глостер Кристофер
|1
|0.05
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|8
|0.38
|Игуаин Гонсало
|4 (2)
|0.19
|Тейлор Роберт
|3
|0.14
|Васильев Индиана
|2
|0.1
|Ласситер Ариэль
|1
|0.05
|Дюк Брайс
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Робинсон Робби
|1
|0.05
|Emerson Rodriguez
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Маквей Кристофер
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Моралес Альфредо
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|7
|1
|Грегоре
|8
|0
|Jean Mota
|4
|1
|Дюк Брайс
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Коллендер Дрейк
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
|Ryan Sailor
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
5
12 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
6
20%
0
0%
1-15
2
7%
1
20%
16-30
4
13%
1
20%
31-45
8
27%
1
20%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
5
17%
2
40%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
5
31%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
12
18
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
5
28%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
6
33%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
42
23
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
7
17%
0
0%
1-15
4
10%
6
26%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
9
21%
3
13%
46-60
6
14%
3
13%
61-75
7
17%
8
35%
76-90
Пропущено
20
32
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
4
20%
6
19%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
2
10%
9
28%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Барселона 0:6 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:0
Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|1:0
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|6
|10
|6
|33 - 30
|28
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|21
|8
|2
|11
|26 - 25
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|5
|8
|8
|33 - 41
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию