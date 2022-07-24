Стадион: TQL Stadium
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБанбери Тил
39' Желтая карточкаМьюл Алекс
1:1
52' ГолВаскес Брэндон
61' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
73' Желтая карточкаКэмерон Джефф
90'+7
Ход матча
6'
0:1
39'
52'
61'
71'
73'
32
Ian
Murphy
7
Кубо
Юя
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Мур ШакеллЗащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Цинциннати
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|11
|0.5
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.27
|Brenner da Silva
|5
|0.23
|Барреаль Альваро
|3
|0.14
|Морено Хуниор
|2
|0.09
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|1
|0.05
|Ian Murphy
|1
|0.05
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|12 (2)
|0.55
|Сапонг Чарльз
|5
|0.23
|Мьюл Алекс
|2
|0.09
|David Romney
|2
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|1
|0.05
|Циммерман Уолкер
|1
|0.05
|Банбери Тил
|1
|0.05
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.05
|Дэвис Шон II
|1
|0.05
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|7
|0
|Нвободо Обинна
|7
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Хагглунд Ник
|3
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|8
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Циммерман Уолкер
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|David Romney
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
21%
5
31%
1-15
7
37%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
1
5%
1
6%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Забито
31
28
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
19%
5
18%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
5
18%
61-75
4
13%
3
11%
76-90
Пропущено
40
28
25 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
5
13%
1
4%
1-15
9
23%
5
18%
16-30
11
28%
1
4%
31-45
6
15%
8
29%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
6
15%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|1:0
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|6
|10
|6
|33 - 30
|28
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|21
|8
|2
|11
|26 - 25
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|5
|8
|8
|33 - 41
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию