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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
1:1
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
6' Гол
Банбери Тил
39' Желтая карточка
Мьюл Алекс
1:1
52' Гол
Васкес Брэндон
61' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
73' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
90'+7
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
32
Ian
Murphy
2
Пауэлл
Альвас
3
Нельсон
Джон
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
12
Банбери
Тил
17
Сапонг
Чарльз
Цинциннати
3-4-1-2
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Цинциннати
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:6
М
3:0
М
2:2
Ю
1:1
Ю
3:3
Ю
1:1
Ю
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 11 0.5
Акоста Лусиано 6 (2) 0.27
Brenner da Silva 5 0.23
Барреаль Альваро 3 0.14
Морено Хуниор 2 0.09
Матаррита Рональд 1 0.05
Харрис Кельвин 1 0.05
Ian Murphy 1 0.05
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 12 (2) 0.55
Сапонг Чарльз 5 0.23
Мьюл Алекс 2 0.09
David Romney 2 0.09
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Ловитц Дэниел 1 0.05
Циммерман Уолкер 1 0.05
Банбери Тил 1 0.05
Ake Arnaud Loba 1 0.05
Дэвис Шон II 1 0.05
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 7 0
Нвободо Обинна 7 0
Акоста Лусиано 4 1
Хагглунд Ник 3 1
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Кэмерон Джефф 3 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 8 0
Ловитц Дэниел 5 0
Годой Анибал 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Леаль Рэндэлл 4 0
Анунга Брайан 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Миллер Эрик 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
21%
5
31%
1-15
7
37%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
2
10%
1
10%
76-90

Забито

31
28
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
19%
5
18%
1-15
7
23%
6
21%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
5
18%
61-75
4
13%
3
11%
76-90

Пропущено

40
28
25 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
5
13%
1
4%
1-15
9
23%
5
18%
16-30
11
28%
1
4%
31-45
6
15%
8
29%
46-60
3
8%
6
21%
61-75
6
15%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
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