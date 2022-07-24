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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
4:0
Второй тайм: 58'
Шарлотт
25
Боно
Александер
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
5
Lukas
MacNaughton
21
Осорио
Джонатан
44
Кришито
Доменико
4
Брэдли
Майкл
8
Кайе
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
9
Хименес
Хесус
1
Кахлина
Кристиян
5
Уолкс
Антон
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
16
Шиньяшики
Андре
13
Бронико
Брандт
35
Quinn
McNeill
26
Рейна
Йорди
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
Торонто
3-4-2-1
Шарлотт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.36
Осорио Джонатан 6 0.27
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.18
Брэдли Майкл 3 0.14
Deandre Kerr 3 0.14
Нельсон Джейден 1 0.05
Бернардески Федерико 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Инсинье Лоренцо 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 0.23
Шиньяшики Андре 5 0.23
Ben Bender 3 0.14
Рейна Йорди 2 0.09
Фухс Кристиан 2 (2) 0.09
Руис Серхио 1 0.05
Джонс Деррик 1 0.05
Guzman Corujo 1 0.05
Adam Armour 1 0.05
Бронико Брандт 0 0
Quinn McNeill 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Фухс Кристиан 2 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Свидерски Кароль 1 0
Риос Даниэль 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
4
27%
2
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
7
37%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Забито

26
12
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 14
5
19%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
6
23%
3
25%
76-90

Пропущено

39
40
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 19
7
18%
8
20%
1-15
6
15%
3
8%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
11
28%
8
20%
46-60
3
8%
9
23%
61-75
4
10%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2
Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 2:0 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 21 11 2 8 36 - 35 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 0:1 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 0:0 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 1:1 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 0:4 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Интер Майами 0:2 21 7 4 10 22 - 33 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 4:0 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 0:2 20 5 3 12 25 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 0:0 20 12 4 4 38 - 22 40
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 22 9 5 8 29 - 25 32
5. Нэшвилл 1:1 22 8 7 7 28 - 28 31
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Хьюстон Динамо 0:0 22 7 5 10 27 - 29 26
11. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 5 6 12 19 - 38 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 0:4 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:2 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 4:0 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 2:0 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 0:1 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 0:0 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 1:1 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 0:2 11 3 2 6 15 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 5 3 15 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 5 2 4 18 - 21 17
4. Орландо Сити 0:1 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 1:1 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 2:0 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Ди Си Юнайтед 0:2 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 0:4 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 0:2 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 4:0 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 0:0 9 4 2 3 12 - 10 14
4. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 2 5 13 - 15 14
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Брэдли Майкл бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Шарлотт
2.25
3.74
3.40
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Где смотреть матч Торонто 4:0 Шарлотт онлайн

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