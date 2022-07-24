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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
4:0
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
4' Гол
Осорио Джонатан
2:0
10' Гол
Брэдли Майкл
3:0
31' Гол
Бернардески Федерико
4:0
45' Гол
Брэдли Майкл
65' Красная карточка
Фухс Кристиан
67' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
90'+5
25
Боно
Александер
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
5
Lukas
MacNaughton
21
Осорио
Джонатан
44
Кришито
Доменико
4
Брэдли
Майкл
8
Кайе
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
9
Хименес
Хесус
1
Кахлина
Кристиян
5
Уолкс
Антон
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
16
Шиньяшики
Андре
13
Бронико
Брандт
35
Quinn
McNeill
26
Рейна
Йорди
11
Свидерски
Кароль
7
Юзвяк
Камиль
Торонто
3-4-2-1
Шарлотт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.36
Осорио Джонатан 6 0.27
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.18
Брэдли Майкл 3 0.14
Deandre Kerr 3 0.14
Нельсон Джейден 1 0.05
Бернардески Федерико 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Инсинье Лоренцо 0 0
Кайе Марк-Энтони 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 0.23
Шиньяшики Андре 5 0.23
Ben Bender 3 0.14
Рейна Йорди 2 0.09
Фухс Кристиан 2 (2) 0.09
Руис Серхио 1 0.05
Джонс Деррик 1 0.05
Guzman Corujo 1 0.05
Adam Armour 1 0.05
Бронико Брандт 0 0
Quinn McNeill 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Guzman Corujo 4 0
Фухс Кристиан 2 1
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Руис Серхио 2 0
Франко Алан 2 0
Свидерски Кароль 1 0
Риос Даниэль 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
21%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

20
28
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
5
18%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
6
30%
6
21%
31-45
4
20%
5
18%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
5
18%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
7
37%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Забито

30
12
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 15
7
23%
2
17%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
6
20%
3
25%
76-90

Пропущено

39
44
21 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 20
7
18%
10
23%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
11
28%
8
18%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
4
10%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2
Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
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  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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