Стадион: БМО Филд
0'
1:0
4' ГолОсорио Джонатан
2:0
10' ГолБрэдли Майкл
3:0
31' ГолБернардески Федерико
4:0
45' ГолБрэдли Майкл
65' Красная карточкаФухс Кристиан
67' Желтая карточкаКайе Марк-Энтони
90'+5
Ход матча
4'
1:0
10'
31'
45'
4:0
65'
67'
27
О'Нил
Шейн
28
Мора
Хосеф
26
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.36
|Осорио Джонатан
|6
|0.27
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.18
|Брэдли Майкл
|3
|0.14
|Deandre Kerr
|3
|0.14
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Бернардески Федерико
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Акинола Айо
|1
|0.05
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|Кайе Марк-Энтони
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5
|0.23
|Шиньяшики Андре
|5
|0.23
|Ben Bender
|3
|0.14
|Рейна Йорди
|2
|0.09
|Фухс Кристиан
|2 (2)
|0.09
|Руис Серхио
|1
|0.05
|Джонс Деррик
|1
|0.05
|Guzman Corujo
|1
|0.05
|Adam Armour
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|0
|0
|Quinn McNeill
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Lukas MacNaughton
|3
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Guzman Corujo
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|1
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
21%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
20
28
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
5
18%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
6
30%
6
21%
31-45
4
20%
5
18%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
5
18%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
7
37%
3
19%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Забито
30
12
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 15
7
23%
2
17%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
23%
2
17%
31-45
3
10%
1
8%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
6
20%
3
25%
76-90
Пропущено
39
44
21 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 20
7
18%
10
23%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
11
28%
8
18%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
4
10%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Челси 2:1 Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2
Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|1:0
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|6
|10
|6
|33 - 30
|28
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|21
|8
|2
|11
|26 - 25
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|5
|8
|8
|33 - 41
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию