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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
0:1
Второй тайм: 64'
Филадельфия Юнион
0'
8' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
31' Желтая карточка
Кара Эркан
37' Желтая карточка
Моутинью Жоау
0:1
39' Гол
Газдаг Даниэль
44' Желтая карточка
Карранса Хулиан
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
4
Моутинью
Жоау
6
Янссон
Робин
17
Торрес
Факундо
21
Перея
Андрес
5
Cesar
Araujo
23
Малрейни
Джейк
10
Перейра
Маурисио
9
Кара
Эркан
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Орландо Сити
4-4-1-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.32
Торрес Факундо 4 0.18
Пато Алешандре 3 (1) 0.14
Урсо Жуниор 2 0.09
Тейшейра Руан 2 0.09
Моутинью Жоау 2 0.09
Перейра Маурисио 1 0.05
Янссон Робин 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Шлегель Родриго 1 0.05
Мишель Бенжи 1 0.05
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 10 (3) 0.45
Карранса Хулиан 7 (1) 0.32
Уре Микаэль 6 0.27
Бедойя Алехандро 5 0.23
Бёрк Кори 4 0.18
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 4 0
Урсо Жуниор 4 0
Перейра Маурисио 4 0
Смит Кайл 4 0
Гальесе Педро 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Мендес Джегсон 2 0
Мишель Бенжи 2 0
Кара Эркан 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Перея Андрес 1 0
Уильямс Томас 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 8 1
Карранса Хулиан 7 1
Бедойя Алехандро 6 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
5
36%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
6
30%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
27%
3
16%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

25
32
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
12%
6
19%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
7
28%
5
16%
31-45
7
28%
7
22%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
2
8%
3
9%
76-90

Пропущено

31
16
8 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
1
3%
3
19%
31-45
7
23%
3
19%
46-60
7
23%
4
25%
61-75
9
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 2:0 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 21 11 2 8 36 - 35 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 0:1 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 0:0 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 1:1 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 0:4 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Интер Майами 0:2 21 7 4 10 22 - 33 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 4:0 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 0:2 20 5 3 12 25 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 0:0 20 12 4 4 38 - 22 40
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 22 9 5 8 29 - 25 32
5. Нэшвилл 1:1 22 8 7 7 28 - 28 31
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Хьюстон Динамо 0:0 22 7 5 10 27 - 29 26
11. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 5 6 12 19 - 38 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 0:4 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:2 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 4:0 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 2:0 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 0:1 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 0:0 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 1:1 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 0:2 11 3 2 6 15 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 5 3 15 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 5 2 4 18 - 21 17
4. Орландо Сити 0:1 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 1:1 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 2:0 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Ди Си Юнайтед 0:2 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 0:4 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 0:2 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 4:0 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 0:0 9 4 2 3 12 - 10 14
4. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 2 5 13 - 15 14
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Карранса Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Жоао Моутинью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Кара Эркан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
2.50
3.52
3.50
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