Стадион: Exploria Stadium
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
31' Желтая карточкаКара Эркан
37' Желтая карточкаМоутинью Жоау
0:1
39' ГолГаздаг Даниэль
44' Желтая карточкаКарранса Хулиан
63' Желтая карточкаCesar Araujo
90'+74
Ход матча
31'
37'
39'
0:1
44'
59'
63'
89'
21
Перея
Андрес
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jack Lynn
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.32
|Торрес Факундо
|4
|0.18
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.14
|Урсо Жуниор
|2
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.09
|Моутинью Жоау
|2
|0.09
|Перейра Маурисио
|1
|0.05
|Янссон Робин
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Шлегель Родриго
|1
|0.05
|Мишель Бенжи
|1
|0.05
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (3)
|0.45
|Карранса Хулиан
|7 (1)
|0.32
|Уре Микаэль
|6
|0.27
|Бедойя Алехандро
|5
|0.23
|Бёрк Кори
|4
|0.18
|Сантос Сержио II
|1
|0.05
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|5
|1
|Моутинью Жоау
|4
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Мишель Бенжи
|2
|0
|Кара Эркан
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Карранса Хулиан
|7
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
5
36%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
6
29%
2
22%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Забито
11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
27%
3
16%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
2
11%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
25
33
14 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
12%
6
18%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
7
28%
6
18%
31-45
7
28%
7
21%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
2
8%
3
9%
76-90
Пропущено
32
16
9 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
9%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
6%
3
19%
31-45
7
22%
3
19%
46-60
7
22%
4
25%
61-75
9
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|1:0
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|6
|10
|6
|33 - 30
|28
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|21
|8
|2
|11
|26 - 25
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|5
|8
|8
|33 - 41
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию