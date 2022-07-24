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США: МЛС

2022

Стадион:
Коламбус Кру
0:0
Второй тайм: 65'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
23' Желтая карточка
Макнамара Томас
35' Желтая карточка
Джонс Дехуан
39' Желтая карточка
Бай Брэндон

Ход матча

23'
 
Макнамара Томас
35'
 
Джонс Дехуан
39'
 
Бай Брэндон
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.29
3.70
3.48
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
17
Хэрстон
Марлон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
9
Эрнандес
Хуан
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
2
Фаррелл
Эндрю
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
25
Траустасон
Арнор
14
Алтидор
Жози
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:1
М
2:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
4:3
М
0:0
М
0:3
М
3:1
М
2:2
М
3:2
М
0:1
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
0:1
М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этьенн Дерик 5 0.25
Селараян Лукас 5 (1) 0.25
Эрнандес Хуан 4 0.2
Нэйджби Дарлингтон 3 0.15
Уртадо Эрик 3 0.15
Берри Мигель 2 0.1
Диас Луис III 1 0.05
Сантуш Педру 1 0.05
Менса Джонатан 1 0.05
Зардес Гьяси 1 0.05
Sean Zawadzki 1 0.05
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.33
Боу Густаво 7 (1) 0.33
Хиль Карлес 4 (3) 0.19
Бай Брэндон 2 0.1
Ллетгет Себастьян 2 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Dylan Borrero 2 0.1
Джонс Дехуан 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Макнамара Томас 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Ренникс Джастин 1 0.05
Ривера Дамьен 1 0.05

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейра Стивен 6 0
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 5 0
Artur Moraes III 4 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнамара Томас 6 0
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 4 1
Джонс Дехуан 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Бай Брэндон 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Карлес 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
4
24%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

5
22
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
4
18%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
2
40%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
12%
2
12%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
5
29%
29%
6
35%
61-75
5
29%
29%
2
12%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
6
46%
6
60%
76-90

Забито

29
34
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
3
10%
4
12%
1-15
6
21%
6
18%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
7
24%
9
26%
61-75
8
28%
6
18%
76-90

Пропущено

18
32
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 16
3
17%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
6
33%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Цинциннати 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 2:0 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 21 11 2 8 36 - 35 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 0:1 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 0:0 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 1:1 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 0:4 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Интер Майами 0:2 21 7 4 10 22 - 33 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 4:0 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 0:2 20 5 3 12 25 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 0:0 20 12 4 4 38 - 22 40
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 22 9 5 8 29 - 25 32
5. Нэшвилл 1:1 22 8 7 7 28 - 28 31
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Хьюстон Динамо 0:0 22 7 5 10 27 - 29 26
11. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 5 6 12 19 - 38 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 0:4 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:2 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 4:0 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 2:0 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 0:1 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 0:0 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 1:1 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 0:2 11 3 2 6 15 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 5 3 15 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 5 2 4 18 - 21 17
4. Орландо Сити 0:1 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 1:1 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 2:0 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Ди Си Юнайтед 0:2 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 0:4 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 0:2 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 4:0 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 0:0 9 4 2 3 12 - 10 14
4. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 2 5 13 - 15 14
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бай Брэндон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Джонс Дехуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Макнамара Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.29
3.70
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Нью-Инглэнд Революшн
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