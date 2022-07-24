Стадион: Audi Field
0:2
Перерыв
0'
0:1
1' ГолКиото Ромель
5' Желтая карточкаКорбо Габриэле
0:2
36' ГолКиото Ромель
Ход матча
1'
0:1
36'
0:2
45'
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
22
Берри
Мигель
28
Коне
Исмаэль
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
-
97 Sami Guediri
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|10
|0.5
|Камара Ола
|7 (1)
|0.35
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.2
|Nigel Robertha
|1
|0.05
|Каноуз Расселл
|1
|0.05
|Флорес Эдисон
|1
|0.05
|Смит Кимарни
|1
|0.05
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (2)
|0.38
|Михайлович Джордже
|7
|0.33
|Камара Кей
|3
|0.14
|Торрес Хоакин
|3
|0.14
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.1
|Тойе Мейсон
|2
|0.1
|Шуэньер Матьё
|2
|0.1
|Уотерман Джоэль
|2
|0.1
|Миллер Камаль
|1
|0.05
|Джонстон Алистер
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Коне Исмаэль
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Одои-Атсем Крис
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Sofiane Djeffal
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|7
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
7
47%
5
29%
29%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
18%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
8
47%
4
20%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
27%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
18%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
5
33%
46-60
4
17%
7
47%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Забито
26
34
14 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
4
15%
5
15%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
3
12%
8
24%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
6
23%
4
12%
76-90
Пропущено
40
35
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
5
13%
8
23%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
9
23%
1
3%
31-45
7
18%
9
26%
46-60
5
13%
9
26%
61-75
10
25%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|21
|11
|2
|8
|36 - 35
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|0:1
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|1:1
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|0:4
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Интер Майами
|0:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|4:0
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|5
|3
|12
|25 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|20
|12
|4
|4
|38 - 22
|40
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|5.
|Нэшвилл
|1:1
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 29
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 38
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|0:4
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|0:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|4:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|1:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|1:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|0:4
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|0:2
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|4:0
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию