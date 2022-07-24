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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
1:2
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
0:1
1' Гол
Киото Ромель
5' Желтая карточка
Корбо Габриэле
0:2
35' Гол
Киото Ромель
45' Желтая карточка
Jackson Hopkins
49' Желтая карточка
Одои-Атсем Крис
55' Желтая карточка
Джонстон Алистер
1:2
56' Гол
Бирнбом Стив
81' Желтая карточка
Бирнбом Стив
90'+7
1
Ромо
Рафаэль
12
Drew
Skundrich
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
2
Gaoussou
Samake
13
Sofiane
Djeffal
8
Дуркин
Кристофер
25
Jackson
Hopkins
11
Фунтас
Таксиархис
35
Theodore
Ku-DiPietro
22
Берри
Мигель
41
Пантемис
Джеймс
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
2
Ваньяма
Виктор
28
Коне
Исмаэль
8
Михайлович
Джордже
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 10 0.5
Камара Ола 7 (1) 0.35
Эстрада Майкл 4 (1) 0.2
Nigel Robertha 1 0.05
Каноуз Расселл 1 0.05
Флорес Эдисон 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Смит Кимарни 1 0.05
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Drew Skundrich 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 9 (2) 0.43
Михайлович Джордже 7 0.33
Камара Кей 3 0.14
Торрес Хоакин 3 0.14
Бро-Гийяр Закари 2 0.1
Уотерман Джоэль 2 0.1
Тойе Мейсон 2 0.1
Шуэньер Матьё 2 0.1
Миллер Камаль 1 0.05
Джонстон Алистер 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Коне Исмаэль 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 4 0
Каноуз Расселл 3 0
Одои-Атсем Крис 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Jackson Hopkins 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Sami Guediri 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 7 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Джонстон Алистер 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
7
44%
6
32%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
21%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
42%
4
19%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
27%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
18%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
5
33%
46-60
4
17%
7
47%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

27
36
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
4
15%
6
17%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
8
30%
30%
8
22%
31-45
4
15%
8
22%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
6
22%
4
11%
76-90

Пропущено

42
36
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
6
14%
8
22%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
10
24%
1
3%
31-45
7
17%
10
28%
46-60
5
12%
9
25%
61-75
10
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Ismael Kone уходит с поля. Роберт Торкельссон выходит вместо него
  • 63'
    [team] делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
  • Желтая карточка
    55'
    Джонстон Алистер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Одои-Атсем Крис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Дрю Скундрич уходит с поля. Одои-Атсем Крис выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Jackson Hopkins получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Корбо Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:2 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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