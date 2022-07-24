Стадион: PNC Stadium
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|7
|0.32
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.32
|Пико Фабрис
|3 (1)
|0.14
|Пашер Тайлер
|2
|0.09
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.09
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.09
|Thor Ulfarsson
|2
|0.09
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|9 (2)
|0.41
|Лод Робин
|6
|0.27
|Амарилья Луис
|5
|0.23
|Фрагапане Франко
|2
|0.09
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.05
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|Дибасси Бакай
|1
|0.05
|Данлади Абу
|1
|0.05
|Kervin Arriaga
|1
|0.05
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|5
|1
|Вера Матиас
|5
|0
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Серен Дарвин
|4
|0
|Пико Фабрис
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Emanuel Reynoso2
|6
|0
|Лод Робин
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
7
25%
4
14%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
5
18%
8
28%
76-90
Пропущено
28
25
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
5
18%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
5
18%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|21
|11
|2
|8
|36 - 35
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|0:1
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|1:1
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|0:4
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Интер Майами
|0:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|4:0
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|5
|3
|12
|25 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|20
|12
|4
|4
|38 - 22
|40
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|5.
|Нэшвилл
|1:1
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 29
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 38
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|0:4
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|0:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|4:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|1:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|1:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|0:4
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|0:2
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|4:0
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию