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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 23'
Миннесота Юнайтед
0'
8' Желтая карточка
Лундквист Адам

Ход матча

8'
Лундквист Адам
 
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
3.40
3.78
3.80
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
16
Эррера
Эктор
10
Пико
Фабрис
23
Кинтеро
Дарвин
34
Thor
Ulfarsson
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
36
Nabi
Kibunguchy
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Хьюстон Динамо
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:0
ОК
2:3
М
1:0
М
3:0
ОК
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 7 0.32
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.32
Пико Фабрис 3 (1) 0.14
Пашер Тайлер 2 0.09
Thorleif Ulfarsson 2 0.09
Карраскилья Адальберто 2 0.09
Хадебе Тинейдж 2 0.09
Thor Ulfarsson 2 0.09
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 9 (2) 0.41
Лод Робин 6 0.27
Амарилья Луис 5 0.23
Фрагапане Франко 2 0.09
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Лоуренс Кемар 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Лундквист Адам 5 1
Вера Матиас 5 0
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Серен Дарвин 4 0
Пико Фабрис 4 0
Паркер Тим 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Emanuel Reynoso2 6 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
7
25%
4
14%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
5
18%
8
28%
76-90

Пропущено

28
25
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
5
18%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
5
18%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 2:0 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 21 11 2 8 36 - 35 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 0:1 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 0:0 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 1:1 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 0:4 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Интер Майами 0:2 21 7 4 10 22 - 33 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 4:0 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 0:2 20 5 3 12 25 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 0:0 20 12 4 4 38 - 22 40
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 22 9 5 8 29 - 25 32
5. Нэшвилл 1:1 22 8 7 7 28 - 28 31
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Хьюстон Динамо 0:0 22 7 5 10 27 - 29 26
11. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 5 6 12 19 - 38 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 0:4 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:2 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 4:0 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 2:0 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 0:1 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 0:0 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 1:1 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 0:2 11 3 2 6 15 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 5 3 15 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 5 2 4 18 - 21 17
4. Орландо Сити 0:1 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 1:1 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 2:0 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Ди Си Юнайтед 0:2 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 0:4 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 0:2 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 4:0 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 0:0 9 4 2 3 12 - 10 14
4. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 2 5 13 - 15 14
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
3.40
3.78
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн

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