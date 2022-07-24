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США: МЛС

2022

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Первый тайм: 24'
Лос-Анджелес
0'
5' Желтая карточка
Акоста Келлин

Ход матча

5'
 
Акоста Келлин
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес
3.72
3.80
3.70
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
7
Рассел
Джонни
21
Эрнандес
Фелипе
26
Томми
Эрик
20
Саллой
Даниэль
11
Шелтон
Кири
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
22
Опоку
Квадво
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
2:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 6 (1) 0.26
Саллой Даниэль 4 0.17
Вальтер Реми 3 0.13
Эспиноза Роджер 2 0.09
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Зуси Грэм 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 8 (1) 0.4
Вела Карлос 6 (2) 0.3
Сифуэнтес Хосе 6 0.3
Холлингсхед Райан 4 0.2
Опоку Квадво 4 0.2
Родригес Брайан II 2 0.1
Мусовски Дэниел 2 0.1
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.1
Мурильо Хесус 1 0.05
Паласиос Диего 1 0.05
Акоста Келлин 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Санчес Илье 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 9 1
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Исима-Мирен Николя 3 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Мурильо Хесус 5 0
Акоста Келлин 4 0
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Эскобар Франко 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
5
50%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 8
0
0%
2
7%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
3
27%
6
22%
61-75
1
9%
7
26%
76-90

Пропущено

29
11
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
10%
3
27%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
3
10%
2
18%
31-45
7
24%
1
9%
46-60
7
24%
1
9%
61-75
6
21%
2
18%
76-90

Забито

19
39
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
0
0%
2
5%
1-15
4
21%
6
15%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
6
32%
7
18%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
3
16%
12
31%
76-90

Пропущено

38
21
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
4
19%
1-15
6
16%
4
19%
16-30
5
13%
7
33%
31-45
9
24%
2
10%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
7
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 2:0 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 21 11 2 8 36 - 35 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 0:1 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 0:0 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 1:1 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 0:4 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Интер Майами 0:2 21 7 4 10 22 - 33 25
11. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
12. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
13. Торонто 4:0 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 0:2 20 5 3 12 25 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
2. Лос-Анджелес 0:0 20 12 4 4 38 - 22 40
3. Реал Солт-Лейк 21 9 6 6 28 - 26 33
4. Миннесота Юнайтед 0:0 22 9 5 8 29 - 25 32
5. Нэшвилл 1:1 22 8 7 7 28 - 28 31
6. Даллас 21 7 8 6 31 - 25 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
8. Портленд Тимберс 21 6 9 6 33 - 30 27
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Хьюстон Динамо 0:0 22 7 5 10 27 - 29 26
11. Ванкувер Уайткэпс 21 7 5 9 23 - 34 26
12. Колорадо Рэпидс 20 6 6 8 24 - 27 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 20 5 7 8 33 - 41 22
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 5 6 12 19 - 38 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 2:0 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 0:4 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 0:2 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 4:0 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 2:0 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 0:1 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 0:0 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 1:1 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 0:2 11 3 2 6 15 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
8. Хьюстон Динамо 0:0 12 4 5 3 15 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
11. Портленд Тимберс 10 4 4 2 18 - 12 16
12. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
13. Нэшвилл 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 2:0 11 5 2 4 18 - 21 17
4. Орландо Сити 0:1 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 1:1 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 2:0 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Ди Си Юнайтед 0:2 9 2 1 6 10 - 24 7
10. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
11. Шарлотт 0:4 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 0:2 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 4:0 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 1:1 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 0:0 9 4 2 3 12 - 10 14
4. Миннесота Юнайтед 0:0 11 4 2 5 13 - 15 14
5. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 0:0 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес
3.72
3.80
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес онлайн

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Спортинг Канзас-Сити
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