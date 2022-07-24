Стадион: Children's Mercy Park
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
29
Мелия
Тим
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
11
Шелтон
Кири
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|6 (1)
|0.26
|Саллой Даниэль
|4
|0.17
|Вальтер Реми
|3
|0.13
|Эспиноза Роджер
|2
|0.09
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
|Kayden Pierre
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|0.4
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.3
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0.3
|Холлингсхед Райан
|4
|0.2
|Опоку Квадво
|4
|0.2
|Родригес Брайан II
|2
|0.1
|Мусовски Дэниел
|2
|0.1
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.1
|Мурильо Хесус
|1
|0.05
|Паласиос Диего
|1
|0.05
|Акоста Келлин
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Санчес Илье
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|9
|1
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Исима-Мирен Николя
|3
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Акоста Келлин
|4
|0
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
5
50%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
11
27
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 8
0
0%
2
7%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
3
27%
6
22%
61-75
1
9%
7
26%
76-90
Пропущено
29
11
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
10%
3
27%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
3
10%
2
18%
31-45
7
24%
1
9%
46-60
7
24%
1
9%
61-75
6
21%
2
18%
76-90
Забито
19
39
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
0
0%
2
5%
1-15
4
21%
6
15%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
6
32%
7
18%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
3
16%
12
31%
76-90
Пропущено
38
21
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
4
19%
1-15
6
16%
4
19%
16-30
5
13%
7
33%
31-45
9
24%
2
10%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
7
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|21
|11
|2
|8
|36 - 35
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|0:1
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|0:0
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|1:1
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|0:4
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Интер Майами
|0:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|11.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|12.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|13.
|Торонто
|4:0
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|5
|3
|12
|25 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|20
|12
|4
|4
|38 - 22
|40
|3.
|Реал Солт-Лейк
|21
|9
|6
|6
|28 - 26
|33
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|22
|9
|5
|8
|29 - 25
|32
|5.
|Нэшвилл
|1:1
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|6.
|Даллас
|21
|7
|8
|6
|31 - 25
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|6
|9
|6
|33 - 30
|27
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 29
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|12.
|Колорадо Рэпидс
|20
|6
|6
|8
|24 - 27
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|5
|7
|8
|33 - 41
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 38
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|0:4
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|0:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|4:0
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|1:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|11
|3
|2
|6
|15 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|13.
|Нэшвилл
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|1:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|10.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|11.
|Шарлотт
|0:4
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|0:2
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|4:0
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|1:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|5.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию