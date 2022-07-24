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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Первый тайм: 33'
Чикаго Файр
0'
0:1
13' Гол
Шакири Джердан

Ход матча

13'
0:1
Шакири Джердан
(Federico Navarro)
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Чикаго Файр
2.85
3.52
3.50
Все Коэффициенты
60
Бёмер
Исаак
23
Браун
Джавейн
26
Юнгвирт
Флориан
28
Нервински
Джейк
19
Грессель
Юлиан
2
Годиньо
Маркус
20
Кубас
Андрес
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
45
Pedro
Vite
9
Каваллини
Лукас
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
22
Пинеда
Маурисио
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:2
М
1:1
М
3:2
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
3:1
М
1:0
М
4:2
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 6 (2) 0.27
Уайт Брайан 3 0.14
Голд Райан 3 (2) 0.14
Дахоме Кристиан 2 0.09
Рикеттс Тосайн 2 0.09
Рапосо Райан 2 0.09
Кайседо Дейбер 1 0.05
Годой Эрик 1 0.05
Кубас Андрес 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 4 (2) 0.18
Jhon Duran 3 0.14
Пржибылко Каспер 3 0.14
Мюллер Крис 2 0.09
Кцихос Рафаэль 2 0.09
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Голд Райан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Рапосо Райан 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
7
54%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
6
32%
76-90

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
5
50%
1
8%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

23
7
13 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
1
14%
46-60
2
9%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
8
35%
6
27%
76-90

Пропущено

34
26
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
26%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Шакири Джердан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Чикаго Файр
2.85
3.52
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:1 Чикаго Файр онлайн

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