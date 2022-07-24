Стадион: Би-Си Плэйс
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолШакири Джердан
1:1
54' ГолКаваллини Лукас
65' Желтая карточкаШакири Джердан
1:2
76' ГолКцихос Рафаэль
82' Желтая карточкаЮнгвирт Флориан
1:3
90' ГолМюллер Крис
90'+8
Ход матча
13'
54'
1:1
65'
76'
1:2
82'
90'
1:3
60
Бёмер
Исаак
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
- Основной состав
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|7 (2)
|0.32
|Уайт Брайан
|3
|0.14
|Голд Райан
|3 (2)
|0.14
|Дахоме Кристиан
|2
|0.09
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.09
|Рапосо Райан
|2
|0.09
|Кайседо Дейбер
|1
|0.05
|Годой Эрик
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|4 (2)
|0.18
|Мюллер Крис
|3
|0.14
|Jhon Duran
|3
|0.14
|Пржибылко Каспер
|3
|0.14
|Кцихос Рафаэль
|3
|0.14
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.05
|Federico Navarro
|1
|0.05
|Герберс Фабиан
|1
|0.05
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.05
|Иванов Станислав III
|1
|0.05
|Омсберг Уайетт
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|7
|0
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Юнгвирт Флориан
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Голд Райан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Шакири Джердан
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Мюллер Крис
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
7
54%
3
33%
76-90
Пропущено
11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
6
32%
76-90
Забито
10
13
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
5
50%
1
8%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
23
7
13 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
1
14%
46-60
2
9%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
8
35%
6
27%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
26%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|5.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию