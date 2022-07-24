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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:3
Конец матча
Чикаго Файр
0'
0:1
13' Гол
Шакири Джердан
1:1
54' Гол
Каваллини Лукас
65' Желтая карточка
Шакири Джердан
1:2
76' Гол
Кцихос Рафаэль
82' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
1:3
90' Гол
Мюллер Крис
90'+8
60
Бёмер
Исаак
23
Браун
Джавейн
26
Юнгвирт
Флориан
28
Нервински
Джейк
19
Грессель
Юлиан
2
Годиньо
Маркус
20
Кубас
Андрес
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
45
Pedro
Vite
9
Каваллини
Лукас
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
22
Пинеда
Маурисио
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:2
М
1:1
М
3:2
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
3:1
М
1:0
М
4:2
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 7 (2) 0.32
Уайт Брайан 3 0.14
Голд Райан 3 (2) 0.14
Дахоме Кристиан 2 0.09
Рикеттс Тосайн 2 0.09
Рапосо Райан 2 0.09
Кайседо Дейбер 1 0.05
Годой Эрик 1 0.05
Кубас Андрес 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 4 (2) 0.18
Мюллер Крис 3 0.14
Jhon Duran 3 0.14
Пржибылко Каспер 3 0.14
Кцихос Рафаэль 3 0.14
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 7 0
Тейберт Расселл 4 0
Юнгвирт Флориан 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Голд Райан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Рапосо Райан 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Шакири Джердан 3 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
7
54%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
4
36%
6
32%
76-90

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
5
50%
1
8%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

23
7
13 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
13%
1
14%
46-60
2
9%
3
43%
61-75
5
22%
3
43%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
22%
2
9%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
8
35%
6
27%
76-90

Пропущено

34
26
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
4
12%
2
8%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
26%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Цинциннати - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Чикаго Файр - Торонто 2:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 2:1 22 7 9 6 35 - 31 30
8. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Портленд Тимберс 2:1 11 5 4 2 20 - 13 19
5. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
6. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 10 4 4 2 20 - 19 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 2:1 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Шакири Джердан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:3 Чикаго Файр онлайн

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