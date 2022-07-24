Стадион: Рио Тинто
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
14'
0:1
22'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
26 Diego Luna
-
19 Bode Hidalgo
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Даллас
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.18
|Кордова Серхио
|4
|0.18
|Мерам Джастин
|3
|0.14
|Вуд Бобби
|3
|0.14
|Глэд Джастин
|3
|0.14
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.09
|Шмитт Тейт
|2
|0.09
|Сильва Марсело
|2
|0.09
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|Броди Эндрю
|1
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12
|0.55
|Арриола Пол
|9
|0.41
|Alan Velasco
|3
|0.14
|Сервания Брандон
|2
|0.09
|Хара Франко
|2 (1)
|0.09
|Обриан Ядер
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.05
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|7
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Глэд Джастин
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Феррейра Хесус
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
7
39%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
5
36%
76-90
Забито
10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
7
41%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Забито
28
31
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
4
14%
7
23%
31-45
9
32%
3
10%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
7
25%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
6
23%
1
4%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|22
|7
|5
|10
|22 - 27
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|1:0
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|6
|10
|6
|33 - 30
|28
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|21
|8
|2
|11
|26 - 25
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|21
|5
|8
|8
|33 - 41
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|0:0
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию