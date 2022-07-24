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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0:1
Первый тайм: 34'
Даллас
0'
0:1
14' Гол
Феррейра Хесус
22' Желтая карточка
Alan Velasco

Ход матча

14'
0:1
Феррейра Хесус
22'
 
Alan Velasco
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Даллас
2.12
3.62
3.74
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
11
Саварино
Джефферсон
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Даллас

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.18
Кордова Серхио 4 0.18
Мерам Джастин 3 0.14
Вуд Бобби 3 0.14
Глэд Джастин 3 0.14
Руис Пабло 2 (1) 0.09
Шмитт Тейт 2 0.09
Сильва Марсело 2 0.09
Чанг Майкель 1 0.05
Броди Эндрю 1 0.05
Джулио Андерсон 1 0.05
Крейлах Дамир 1 0.05
Каппелхоф Йохан 1 0.05
Jasper Loeffelsend 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 0.55
Арриола Пол 9 0.41
Alan Velasco 3 0.14
Сервания Брандон 2 0.09
Хара Франко 2 (1) 0.09
Обриан Ядер 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 1 0.05
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 7 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Глэд Джастин 3 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Мерам Джастин 2 0
Макмат Зак 2 0
Кордова Серхио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Беслер Ник 2 0
Холт Эрик 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Alan Velasco 6 0
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Феррейра Хесус 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Арриола Пол 2 0
Хара Франко 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
7
39%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
2
33%
5
36%
76-90

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
7
41%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Забито

28
31
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
4
14%
7
23%
31-45
9
32%
3
10%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
7
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
6
23%
1
4%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Даллас
2.12
3.62
3.74
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Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас онлайн

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