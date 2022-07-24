Стадион: Рио Тинто
0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолФеррейра Хесус
22' Желтая карточкаAlan Velasco
40' Желтая карточкаРуис Пабло
85' Желтая карточкаОбриан Ядер
86' Желтая карточкаJasper Loeffelsend
86' Желтая карточкаМерам Джастин
88' Желтая карточкаФеррейра Хесус
89' Желтая карточкаГлэд Джастин
90' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
90' Желтая карточкаПас Мартен
90'+7
Ход матча
14'
22'
40'
85'
86'
88'
89'
90'
90'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
26 Diego Luna
-
19 Bode Hidalgo
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Даллас
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.3%
62.9%
22.8%
5 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.18
|Кордова Серхио
|4
|0.18
|Мерам Джастин
|3
|0.14
|Вуд Бобби
|3
|0.14
|Глэд Джастин
|3
|0.14
|Руис Пабло
|2 (1)
|0.09
|Шмитт Тейт
|2
|0.09
|Сильва Марсело
|2
|0.09
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|Броди Эндрю
|1
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12
|0.55
|Арриола Пол
|9
|0.41
|Alan Velasco
|3
|0.14
|Сервания Брандон
|2
|0.09
|Хара Франко
|2 (1)
|0.09
|Обриан Ядер
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.05
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|8
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Глэд Джастин
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Jasper Loeffelsend
|4
|0
|Мерам Джастин
|3
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Alan Velasco
|6
|0
|Факундо Киньон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Феррейра Хесус
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
7
39%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Забито
10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
7
41%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Забито
28
32
8 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
2
7%
3
9%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
9
32%
3
9%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
7
25%
9
28%
76-90
Пропущено
27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
7
26%
1
4%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1
Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|5.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию