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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 34'
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
4' Гол
Льюис Джонатан
23' Желтая карточка
Роу Келин
32' Желтая карточка
Акоста Бриан

Ход матча

4'
0:1
Льюис Джонатан
(Рубио Диего)
23'
Роу Келин
 
32'
 
Акоста Бриан
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Колорадо Рэпидс
4.30
3.85
4.15
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
22
Роу
Келин
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
94
Медранда
Джимми
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
24
Вальесилья
Эксон
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
97
Присо-Мбонге
Ральф
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

33 матча

63.6%
12.1%
24.3%
21 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.24
Руидиас Рауль 5 (1) 0.24
Ролдан Кристиан 3 0.14
Лодейро Николас 3 (2) 0.14
Брюин Уилл 2 0.1
Монтеро Фреди 2 (1) 0.1
Рольдан Александер 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Joao Paulo I 1 0.05
Арреага Хавьер 1 0.05
Dylan Teves 1 0.05
Leo Chu 0 0
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 9 (2) 0.43
Льюис Джонатан 4 0.19
Зардес Гьяси 3 (1) 0.14
Кайе Марк-Энтони 3 0.14
Абубакар Лалас 3 0.14
Барриос Майкл 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 0
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 0
Рубио Диего 5 1
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Акоста Бриан 5 0
Розенберри Киган 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Льюис Джонатан 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Шиньяшики Андре 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Барриос Майкл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
4
21%
76-90

Забито

8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
7
41%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
9
38%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
4%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
7
26%
31-45
4
16%
6
22%
46-60
5
20%
3
11%
61-75
7
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 1:0 22 7 5 10 22 - 27 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 0:1 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 1:0 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 0:0 22 6 10 6 33 - 30 28
8. Колорадо Рэпидс 1:0 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Сиэтл Саундерс 0:1 21 8 2 11 26 - 25 26
11. Ванкувер Уайткэпс 0:1 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 21 5 8 8 33 - 41 23
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 1:0 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Даллас 1:0 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 5 3 3 13 - 12 18
8. Портленд Тимберс 0:0 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 4 4 2 20 - 19 16
10. Сиэтл Саундерс 0:1 11 5 1 5 17 - 13 16
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 1:0 11 2 2 7 10 - 19 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 0:0 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 11 1 4 6 13 - 22 7
14. Колорадо Рэпидс 1:0 10 1 3 6 8 - 19 6
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Колорадо Рэпидс
4.30
3.85
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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