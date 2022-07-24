Стадион: Lumen Field
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛьюис Джонатан
23' Желтая карточкаРоу Келин
32' Желтая карточкаАкоста Бриан
43' Желтая карточкаВальесилья Эксон
1:1
43' ГолМоррис Джордан
47' Вторая желтая карточкаРоу Келин
56' Желтая карточкаБарриос Майкл
2:1
71' ПенальтиЛодейро Николас
87' Желтая карточкаЛьюис Джонатан
90' Желтая карточкаЯпи Даррен
90'+7
Ход матча
4'
0:1
23'
32'
43'
43'
47'
56'
71'
2:1
87'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
33 матча
63.6%
12.1%
24.3%
21 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|6
|0.29
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.24
|Лодейро Николас
|4 (3)
|0.19
|Ролдан Кристиан
|3
|0.14
|Брюин Уилл
|2
|0.1
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.1
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Joao Paulo I
|1
|0.05
|Арреага Хавьер
|1
|0.05
|Dylan Teves
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|9 (2)
|0.43
|Льюис Джонатан
|4
|0.19
|Зардес Гьяси
|3 (1)
|0.14
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.14
|Абубакар Лалас
|3
|0.14
|Барриос Майкл
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Шиньяшики Андре
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роу Келин
|6
|1
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Рубио Диего
|5
|1
|Акоста Бриан
|6
|0
|Абубакар Лалас
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|4
|1
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Шиньяшики Андре
|2
|0
|Уорнер Коллен
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
4
21%
76-90
Забито
8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
7
41%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
9
38%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Пропущено
25
27
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
4%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
7
26%
31-45
4
16%
6
22%
46-60
5
20%
3
11%
61-75
7
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|5.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию