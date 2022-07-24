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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
4' Гол
Льюис Джонатан
23' Желтая карточка
Роу Келин
32' Желтая карточка
Акоста Бриан
43' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
1:1
43' Гол
Моррис Джордан
47' Вторая желтая карточка
Роу Келин
56' Желтая карточка
Барриос Майкл
2:1
71' Пенальти
Лодейро Николас
87' Желтая карточка
Льюис Джонатан
90' Желтая карточка
Япи Даррен
90'+7
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
22
Роу
Келин
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
94
Медранда
Джимми
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
24
Вальесилья
Эксон
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
97
Присо-Мбонге
Ральф
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

33 матча

63.6%
12.1%
24.3%
21 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 6 0.29
Руидиас Рауль 5 (1) 0.24
Лодейро Николас 4 (3) 0.19
Ролдан Кристиан 3 0.14
Брюин Уилл 2 0.1
Монтеро Фреди 2 (1) 0.1
Рольдан Александер 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Joao Paulo I 1 0.05
Арреага Хавьер 1 0.05
Dylan Teves 1 0.05
Медранда Джимми 0 0
Leo Chu 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 9 (2) 0.43
Льюис Джонатан 4 0.19
Зардес Гьяси 3 (1) 0.14
Кайе Марк-Энтони 3 0.14
Абубакар Лалас 3 0.14
Барриос Майкл 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роу Келин 6 1
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 0
Рубио Диего 5 1
Акоста Бриан 6 0
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Шиньяшики Андре 2 0
Уорнер Коллен 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
33%
4
21%
76-90

Забито

8
17
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
7
41%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
9
38%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
4%
2
7%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
4
16%
7
26%
31-45
4
16%
6
22%
46-60
5
20%
3
11%
61-75
7
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чикаго Файр - Сиэтл Саундерс 1:0 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 2:1 22 7 9 6 35 - 31 30
8. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Портленд Тимберс 2:1 11 5 4 2 20 - 13 19
5. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
6. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 10 4 4 2 20 - 19 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 2:1 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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