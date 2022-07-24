Стадион: Провиденс
2:1
Второй тайм: 78'
0'
39' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
40' Желтая карточкаЧара Йимми
40' Желтая карточкаБраво Клаудио
0:1
42' ГолКиканович Бенджамин
49' Желтая карточкаНатан Рафаэл
53' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:1
53' ГолНезгода Ярослав
67' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
2:1
71' ГолАсприлья Дайрон
Ход матча
40'
40'
42'
49'
53'
53'
1:1
61'
67'
71'
78'
31
Ивачич
Альяз
44
Лориа
Марвин
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
34 матча
50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|8
|0.36
|Туилома Билл
|5
|0.23
|Santiago Moreno
|4 (2)
|0.18
|Чара Йимми
|4
|0.18
|Асприлья Дайрон
|4 (2)
|0.18
|Бланко Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Nathan Fogaca
|2
|0.09
|Лориа Марвин
|1
|0.05
|Мора Фелипе
|1 (1)
|0.05
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|11 (1)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|5 (3)
|0.24
|Юилл Джексон
|4
|0.19
|Монтейру Жамиру
|3
|0.14
|Киканович Бенджамин
|3
|0.14
|Кальво Франсиско
|2
|0.1
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|Натан Рафаэл
|1
|0.05
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.05
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|8
|2
|Браво Клаудио III
|6
|1
|Чара Диего
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Бланко Себастьян
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Чара Йимми
|4
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Натан Рафаэл
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Юилл Джексон
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
5
23%
46-60
3
27%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
3
20%
7
35%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
7
39%
3
16%
76-90
Забито
34
33
10 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
3%
3
9%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
9
26%
4
12%
46-60
6
18%
9
27%
61-75
9
26%
8
24%
76-90
Пропущено
29
41
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
7%
5
12%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|6
|6
|30 - 22
|33
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|21
|12
|5
|4
|42 - 24
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|5.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|2:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
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- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию