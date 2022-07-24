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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 78'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
39' Желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
40' Желтая карточка
Чара Йимми
40' Желтая карточка
Браво Клаудио
0:1
42' Гол
Киканович Бенджамин
49' Желтая карточка
Натан Рафаэл
53' Желтая карточка
Ремеди Эрик
1:1
53' Гол
Незгода Ярослав
67' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
2:1
71' Гол
Асприлья Дайрон
78' Желтая карточка
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
44
Лориа
Марвин
21
Чара
Диего
27
Асприлья
Дайрон
19
Уильямсон
Эрик
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
5
Ремеди
Эрик
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

34 матча

50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:2
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 8 0.36
Туилома Билл 5 0.23
Santiago Moreno 4 (2) 0.18
Чара Йимми 4 0.18
Асприлья Дайрон 4 (2) 0.18
Бланко Себастьян 3 (1) 0.14
Паредес Кристиан 3 (1) 0.14
Nathan Fogaca 2 0.09
Лориа Марвин 1 0.05
Мора Фелипе 1 (1) 0.05
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 11 (1) 0.52
Эспиноса Кристиан 5 (3) 0.24
Юилл Джексон 4 0.19
Монтейру Жамиру 3 0.14
Киканович Бенджамин 3 0.14
Кальво Франсиско 2 0.1
Кауэлл Кейд 1 0.05
Томпсон Томми 1 0.05
Натан Рафаэл 1 0.05
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.05
Лопес Маркос IV 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 8 2
Браво Клаудио III 6 1
Чара Диего 6 0
Туилома Билл 4 1
Бланко Себастьян 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Уильямсон Эрик 5 0
Чара Йимми 4 0
Жупарич Дарио 4 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
David Ayala 1 0
Макгро Зак 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Натан Рафаэл 4 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Монтейру Жамиру 1 1
Юилл Джексон 2 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
5
23%
46-60
3
27%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
3
20%
7
35%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
7
39%
3
16%
76-90

Забито

34
33
10 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
3%
3
9%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
9
26%
4
12%
46-60
6
18%
9
27%
61-75
9
26%
8
24%
76-90

Пропущено

29
41
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
7%
5
12%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 6 6 30 - 22 33
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 21 12 5 4 42 - 24 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 2:1 22 7 9 6 35 - 31 30
8. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Портленд Тимберс 2:1 11 5 4 2 20 - 13 19
5. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
6. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 10 4 4 2 20 - 19 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 2:1 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бенжамин Киканович бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Браво Клаудио III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Чара Йимми получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Портленд Тимберс
    Ничья
    Сан-Хосе Эрткуэйкс
    1.86
    5.70
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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