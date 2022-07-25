Стадион: Q2 Stadium
0:1
Первый тайм: 18'
Ход матча
4'
14'
0:1
24
Лима
Ник
22
Фелипе
33
Gavin
Wolff
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
37
Кларк
Кейден
22
Serge
Ngoma
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
12 Damian Las
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Serge NgomaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.5
|Урути Максимилиано
|7
|0.32
|Фагундес Диего
|5
|0.23
|Финлей Итан
|4
|0.18
|Ринг Александр
|3
|0.14
|Даниэль Перейра
|2
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.09
|Хюсен Дэнни
|2
|0.09
|Домингес Сесильо
|2
|0.09
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|Джитте Мусса
|1
|0.05
|Фелипе
|1
|0.05
|Лима Ник
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (4)
|0.41
|Лима Лукас II
|5
|0.23
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.18
|Лонг Аарон
|3
|0.14
|Фернандес Омир
|2
|0.09
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Барлоу Том
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Serge Ngoma
|1
|0.05
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|2
|Kipp Keller
|3
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Шон
|6
|1
|Нилис Дилан
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|1
|Эдвардс Томас
|5
|0
|Толкин Джон
|5
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
7
33%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
6
46%
76-90
Забито
41
27
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
7
17%
2
7%
1-15
6
15%
5
19%
16-30
3
7%
3
11%
31-45
7
17%
6
22%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
8
20%
6
22%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
5
20%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|22
|10
|6
|6
|31 - 22
|36
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|20
|6
|6
|8
|29 - 31
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|0:1
|22
|12
|5
|5
|42 - 25
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|8
|3
|9
|28 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|5.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|0:1
|10
|5
|3
|2
|22 - 9
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|12
|7
|2
|3
|17 - 11
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию