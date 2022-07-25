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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
0:1
Первый тайм: 18'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
4' Желтая карточка
Фелипе
0:1
14' Гол
Serge Ngoma

Ход матча

4'
Фелипе
 
14'
0:1
Serge Ngoma
(Толкин Джон)
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.60
3.70
3.44
Все Коэффициенты
31
Тарбелл
Эндрю
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
22
Фелипе
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
75
Daniel
Edelman
37
Кларк
Кейден
21
Фернандес
Омир
22
Serge
Ngoma
9
Климала
Патрик
Остин
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.5
Урути Максимилиано 7 0.32
Фагундес Диего 5 0.23
Финлей Итан 4 0.18
Ринг Александр 3 0.14
Даниэль Перейра 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Хюсен Дэнни 2 0.09
Домингес Сесильо 2 0.09
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Фелипе 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (4) 0.41
Лима Лукас II 5 0.23
Климала Патрик 4 (1) 0.18
Лонг Аарон 3 0.14
Фернандес Омир 2 0.09
Харпер Кэмерон 1 0.05
Барлоу Том 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Serge Ngoma 1 0.05
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Kipp Keller 3 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Галлахер Джон 3 0
Фелипе 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 6 1
Нилис Дилан 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Амайя Фрэнки 4 1
Эдвардс Томас 5 0
Толкин Джон 5 0
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Лонг Аарон 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
7
33%
3
20%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
6
46%
76-90

Забито

41
27
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
7
17%
2
7%
1-15
6
15%
5
19%
16-30
3
7%
3
11%
31-45
7
17%
6
22%
46-60
10
24%
5
19%
61-75
8
20%
6
22%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
5
20%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 22 10 6 6 31 - 22 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 20 6 6 8 29 - 31 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 0:1 22 12 5 5 42 - 25 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Портленд Тимберс 22 7 9 6 35 - 31 30
8. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси 20 8 3 9 28 - 27 27
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
5. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
6. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 0:1 10 5 3 2 22 - 9 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
12. Лос-Анджелес Гэлакси 11 5 1 5 18 - 16 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 12 7 2 3 17 - 11 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Serge Ngoma бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.60
3.70
3.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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