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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
3:4
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
4' Желтая карточка
Фелипе
0:1
14' Гол
Serge Ngoma
21' Желтая карточка
Климала Патрик
0:2
26' Гол
Йервуд Дрю
1:2
45' Гол
Дриусси Себастьян
48' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
1:3
51' Гол
Харпер Кэмерон
57' Желтая карточка
Ринг Александр
64' Желтая карточка
Эдвардс Томас
1:4
65' Гол
Барлоу Том
2:4
69' Гол
Дриусси Себастьян
3:4
81' Гол
Финлей Итан
90'+6
31
Тарбелл
Эндрю
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
22
Фелипе
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
75
Daniel
Edelman
37
Кларк
Кейден
21
Фернандес
Омир
22
Serge
Ngoma
9
Климала
Патрик
Остин
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 13 (2) 0.59
Урути Максимилиано 7 0.32
Фагундес Диего 5 0.23
Финлей Итан 5 0.23
Ринг Александр 3 0.14
Даниэль Перейра 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Хюсен Дэнни 2 0.09
Домингес Сесильо 2 0.09
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Фелипе 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Washington Corozo 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (4) 0.41
Лима Лукас II 5 0.23
Климала Патрик 4 (1) 0.18
Лонг Аарон 3 0.14
Фернандес Омир 2 0.09
Харпер Кэмерон 2 0.09
Барлоу Том 2 0.09
Serge Ngoma 2 0.09
Йервуд Дрю 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Ринг Александр 5 0
Kipp Keller 3 1
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фелипе 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Лима Ник 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Шон 6 1
Нилис Дилан 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Эдвардс Томас 6 0
Амайя Фрэнки 4 1
Климала Патрик 5 0
Толкин Джон 5 0
Йервуд Дрю 4 0
Харпер Кэмерон 4 0
Лонг Аарон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
8
33%
4
21%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
3
15%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
6
46%
76-90

Забито

44
31
17 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
7
16%
3
10%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
11
25%
6
19%
61-75
9
20%
6
19%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
7
24%
7
25%
61-75
5
17%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3
Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 0:1 21 6 6 9 29 - 32 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 21 9 3 9 29 - 27 30
8. Портленд Тимберс 22 7 9 6 35 - 31 30
9. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 0:1 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 0:1 10 1 2 7 9 - 17 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Кэмерон Харпер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лонг Аарон уходит с поля. Дилан Нилис выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
    • 32'
      Serge Ngoma уходит с поля. Кэмерон Харпер выходит вместо него
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Йервуд Дрю бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Климала Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Serge Ngoma бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Остин 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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