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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Первый тайм: 8'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Кабрал Кевин

Ход матча

7'
Кабрал Кевин
1:0
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Атланта Юнайтед
1.87
4.44
4.65
Все Коэффициенты
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
15
Завалета
Эрик
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
8
Дельгадо
Марко
6
Равелсон
Райан
5
Бругман
Гастон
10
Коста
Дуглас
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
37
Aiden
McFadden
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
9
Россетто
Матеус
19
Араужо
Луис
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
3:0
М
0:2
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 8 (1) 0.38
Чичарито 7 0.33
Равелсон Райан 3 0.14
Альварес Эфраин 2 0.1
Коста Дуглас 2 0.1
Дельгадо Марко 2 (1) 0.1
Грандсир Самуэль 1 0.05
Кьестан Саша 1 (1) 0.05
Кулибали Сега 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Кабрал Кевин 0 0
Daniel Aguirre 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 6 0.29
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.24
Араужо Луис 4 0.19
Дуайер Доминик 4 0.19
Thiago Almada 3 0.14
Морено Марселино 2 0.1
Леннон Брукс 2 0.1
Малрейни Джейк 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Caleb Wiley 1 0.05
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 6 0
Уильямс Дэррик 5 0
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Равелсон Райан 4 0
Чичарито 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Гаспер Чейз 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Морено Марселино 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Сейдич Амар 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Alan Franco1 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
8
44%
3
33%
76-90

Пропущено

16
16
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
6
38%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
33%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

27
29
7 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
19%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
6
22%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
11
41%
9
31%
76-90

Пропущено

28
31
17 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
6
21%
7
23%
1-15
6
21%
5
16%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
5
18%
2
6%
61-75
2
7%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 0:1 21 6 6 9 29 - 32 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 3:4 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 21 9 3 9 29 - 27 30
8. Портленд Тимберс 22 7 9 6 35 - 31 30
9. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 0:1 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 3:4 10 5 3 2 25 - 12 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 0:1 10 1 2 7 9 - 17 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:4 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кабрал Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Атланта Юнайтед
1.87
4.44
4.65
Все Коэффициенты
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