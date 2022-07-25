Стадион: Dignity Health Sports Park
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолКабрал Кевин
43' Желтая карточкаСейдич Амар
52' Желтая карточкаБругман Гастон
67' Желтая карточкаAlan Franco1
77' Желтая карточкаДуайер Доминик
79' Желтая карточкаСоса Сантьяго
90' Желтая карточкаРавелсон Райан
2:0
90' ГолЙовелич Деян
90'+7
Ход матча
7'
1:0
43'
52'
67'
75'
77'
79'
90'
90'
2:0
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|9 (1)
|0.43
|Чичарито
|7
|0.33
|Равелсон Райан
|3
|0.14
|Альварес Эфраин
|2
|0.1
|Коста Дуглас
|2
|0.1
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.1
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.05
|Кабрал Кевин
|1
|0.05
|Кулибали Сега
|1
|0.05
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Васкес Виктор II
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|6
|0.29
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.24
|Араужо Луис
|4
|0.19
|Дуайер Доминик
|4
|0.19
|Thiago Almada
|3
|0.14
|Морено Марселино
|2
|0.1
|Леннон Брукс
|2
|0.1
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.05
|Caleb Wiley
|1
|0.05
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|6
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Равелсон Райан
|5
|0
|Депай Ник
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Дельгадо Марко
|3
|1
|Чичарито
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Гаспер Чейз
|2
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужо Луис
|5
|0
|Ибарра Франко
|5
|0
|Дуайер Доминик
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Сейдич Амар
|4
|0
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Aiden McFadden
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
9
45%
3
33%
76-90
Пропущено
16
18
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
38%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
6
33%
76-90
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
33%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Забито
29
29
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
21%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
12
41%
9
31%
76-90
Пропущено
28
33
17 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
6
21%
8
24%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
5
18%
2
6%
61-75
2
7%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|22
|11
|9
|2
|34 - 15
|42
|2.
|Нью-Йорк Сити
|21
|12
|5
|4
|41 - 21
|41
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|11
|2
|8
|36 - 36
|35
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|22
|7
|7
|8
|33 - 38
|28
|8.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|8
|7
|32 - 34
|26
|10.
|Чикаго Файр
|22
|7
|5
|10
|24 - 28
|26
|11.
|Интер Майами
|21
|7
|4
|10
|22 - 33
|25
|12.
|Атланта Юнайтед
|21
|6
|6
|9
|29 - 33
|24
|13.
|Торонто
|22
|6
|4
|12
|30 - 39
|22
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|20
|13
|3
|4
|40 - 22
|42
|2.
|Остин
|22
|12
|5
|5
|45 - 28
|41
|3.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|4
|8
|31 - 26
|34
|4.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|6
|7
|28 - 27
|33
|5.
|Даллас
|22
|8
|8
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Нэшвилл
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|9
|3
|9
|30 - 27
|30
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|7
|9
|6
|35 - 31
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|2
|10
|28 - 25
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|26
|11.
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|4
|11
|28 - 31
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|21
|5
|7
|9
|34 - 43
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|5
|13
|19 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|7.
|Даллас
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|8.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|13.
|Нэшвилл
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|5.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|6.
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|13 - 19
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|20 - 16
|23
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию