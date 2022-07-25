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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Кабрал Кевин
43' Желтая карточка
Сейдич Амар
52' Желтая карточка
Бругман Гастон
67' Желтая карточка
Alan Franco1
77' Желтая карточка
Дуайер Доминик
79' Желтая карточка
Соса Сантьяго
90' Желтая карточка
Равелсон Райан
2:0
90' Гол
Йовелич Деян
90'+7
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
15
Завалета
Эрик
3
Уильямс
Дэррик
77
Гаспер
Чейз
10
Коста
Дуглас
5
Бругман
Гастон
8
Дельгадо
Марко
6
Равелсон
Райан
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
34
Rocco
Rios
Novo
22
Пурата
Хуан
Хосе
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
37
Aiden
McFadden
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Атланта Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
3:0
М
0:2
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 9 (1) 0.43
Чичарито 7 0.33
Равелсон Райан 3 0.14
Альварес Эфраин 2 0.1
Коста Дуглас 2 0.1
Дельгадо Марко 2 (1) 0.1
Грандсир Самуэль 1 0.05
Кьестан Саша 1 (1) 0.05
Кабрал Кевин 1 0.05
Кулибали Сега 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 6 0.29
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.24
Араужо Луис 4 0.19
Дуайер Доминик 4 0.19
Thiago Almada 3 0.14
Морено Марселино 2 0.1
Леннон Брукс 2 0.1
Малрейни Джейк 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Caleb Wiley 1 0.05
Россетто Матеус 0 0
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 6 0
Уильямс Дэррик 5 0
Равелсон Райан 5 0
Депай Ник 5 0
Коста Дуглас 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Чичарито 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Гаспер Чейз 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужо Луис 5 0
Ибарра Франко 5 0
Дуайер Доминик 3 1
Морено Марселино 4 0
Сейдич Амар 4 0
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Alan Franco1 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Aiden McFadden 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
9
45%
3
33%
76-90

Пропущено

16
18
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
38%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
6
33%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
3
33%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Забито

29
29
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
21%
6
21%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
12
41%
9
31%
76-90

Пропущено

28
33
17 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
6
21%
8
24%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
5
18%
2
6%
61-75
2
7%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 22 11 9 2 34 - 15 42
2. Нью-Йорк Сити 21 12 5 4 41 - 21 41
3. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
4. Клёб де Фут Монреаль 21 11 2 8 36 - 36 35
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 22 7 7 8 33 - 38 28
8. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 21 6 8 7 32 - 34 26
10. Чикаго Файр 22 7 5 10 24 - 28 26
11. Интер Майами 21 7 4 10 22 - 33 25
12. Атланта Юнайтед 21 6 6 9 29 - 33 24
13. Торонто 22 6 4 12 30 - 39 22
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 20 13 3 4 40 - 22 42
2. Остин 22 12 5 5 45 - 28 41
3. Миннесота Юнайтед 22 10 4 8 31 - 26 34
4. Реал Солт-Лейк 22 9 6 7 28 - 27 33
5. Даллас 22 8 8 6 32 - 25 32
6. Нэшвилл 22 8 7 7 28 - 28 31
7. Лос-Анджелес Гэлакси 21 9 3 9 30 - 27 30
8. Портленд Тимберс 22 7 9 6 35 - 31 30
9. Сиэтл Саундерс 21 9 2 10 28 - 25 29
10. Ванкувер Уайткэпс 22 7 5 10 24 - 37 26
11. Хьюстон Динамо 22 7 4 11 28 - 31 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 21 5 7 9 34 - 43 22
14. Спортинг Канзас-Сити 23 5 5 13 19 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
9. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
4. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
5. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 1 5 20 - 16 19
6. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
7. Даллас 11 5 3 3 17 - 11 18
8. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
9. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 4 4 2 20 - 19 16
13. Нэшвилл 9 3 4 2 12 - 10 13
14. Спортинг Канзас-Сити 10 3 2 5 8 - 11 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
5. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
6. Цинциннати 11 4 3 4 13 - 19 15
7. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
12. Атланта Юнайтед 10 1 2 7 9 - 18 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 12 7 2 3 20 - 16 23
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
11. Хьюстон Динамо 10 3 0 7 12 - 17 9
12. Ванкувер Уайткэпс 11 2 2 7 10 - 23 8
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Амар Сейдич получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Кабрал Кевин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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